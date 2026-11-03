Android zavádí automatické zálohování do počítače přes Quick Share

Zdroj: Google2
Mnozí lidé ani nemají zapnuté zálohování souborů do cloudu a pak se občas diví, že o všechna data přijdou. Pak jsou tu tací, co raději zálohují do svého vlastní hardwaru a nechtějí se spoléhat jen na online služby. Právě pro ty máme dobrou zprávu, jelikož mobily s Androidem se naučí nový způsob zálohování.
Automatické zálohování bez cloudu
Že Google pracuje na možnosti zálohování z mobilu přímo do počítače, víme již nějakou dobu, ale až nyní potvrdil existenci takové funkce přímo na svých stránkách. Konkrétně novinka přijde do vašeho zařízení v rámci aktualizace Služeb Google Play ve verzi 26.43, která byla vydána 2. 11. 2026.
V rámci nastavení, zřejmě v sekci připojených zařízení, si budete moci nastavit automatické zálohování do svého počítače. Na něm budete muset mít nainstalovanou aplikaci Quick Share, jelikož tato funkce se bude starat o přenos dat. Dle toho, co nyní víme, zálohování se bude týkat fotografií, videí a také audio nahrávek. Ostatní soubory asi zatím nebudou k dispozici.
Kdykoliv, kdy bude mobil poblíž počítače, tak dojde k automatickému zálohování. Současně je uvedeno, že se v zálohování může pokračovat i na mobilních datech, ale tuto možnost můžete deaktivovat. Vzhledem k tomu, že se aktualizace rozšiřuje postupně, může nějakou chvíli trvat, než se objeví na vašem zařízení. Bohužel Google neuvedl nějaké další podrobnosti, ale asi zde nebude omezení jen na určitý typ mobilů, ale asi bude vyžadována minimální verze systému Android, jen tedy nevíme, jaká verze to je.
Zdroje: support.google.com, androidauthority.com
Máte na mobilu permanentně zapnutý tmavý režim (Dark Mode)?
Komentáře
Jan S3. 11. 2026, 9:10
nezalohuji do pc od samsungu mám samsung cloud jenom tam – navíc nemám tam nic důležitého (to stahuji na externí disk)
Přemysl Vaculík3. 11. 2026, 9:17
Ale pokud má někdo NAS s Win, tak to bude moci dobře využít.