Vánoce u Vodafonu: Druhý telefon za korunu a Disney+ na měsíce zdarma

Zdroj: Vodafone
O2 se dnes pochlubilo se začátkem vánoční akce. Přidává se Vodafone, který také, stejně jako ostatní mobilní operátoři, láká na slevy na zařízení.
O2 spouští vánoční kampaň: sází na slevy telefonů a nákupy na splátky
I streamování navíc
V první řadě Vodafone láká na Disney+ za 199 Kč měsíčně, ale je zde speciální akce, kdy si můžete tuto službu vyzkoušet až na tři měsíce zdarma. Je zde ale podmínka pořízení nějakého tarifu. Operátor konkrétně uvádí, že noví i stávající zákazníci mohou získat Disney+ Standard až na tři měsíce na účet operátora při aktivaci nové služby Vodafone TV, pevného internetu nebo mobilního tarifu.
„Konektivita je základem toho, co děláme, ale její skutečná hodnota spočívá v tom, co díky ní mohou lidé společně prožívat. Zařazením Disney+ vedle HBO Max a prima+ a propojením zábavy s našimi mobilními službami, pevným internetem a televizí dáváme zákazníkům více možnostií, jak si užít obsah, který mají rádi, a sdílet tyto chvíle s ostatními. Právě to pro nás znamená everyone.connected: technologie, které lidi přibližují k těm, na kterých jim záleží,“ uvádí Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment.
Předplacenkáři se mohou těšit na odměny za dobíjení, přičemž se začíná již v listopadu. Při dobití aspoň 300 Kč získají datovou odměnu. Noví zákazníci Oskarty při prvním dobití v minimální výši 300 Kč dostanou 2GB balíček. Na co Vodafone láká nejvíce, jsou samotné slevy na zařízení. V podstatě můžete dostat druhý mobil za 1 Kč, ale záleží na tarifu. Níže naleznete všechny aktuální možnost a samozřejmě nesmí chybět dedikovaná stránka, kterou naleznete na adrese vodafone.cz/vanoce.
S tarifem BezLimitu Black Extra
- Samsung Galaxy S26 256 GB + Samsung Galaxy A27 5G 128 GB
- První telefon: Samsung Galaxy S26 256 GB (ceníková cena: 23 601 Kč)
- Druhé zařízení za 1 Kč: Samsung Galaxy A27 5G 128 GB (ceníková cena: 9 277 Kč)
- Cena za oba telefony bez slev: 32 878 Kč
- Zákazník zaplatí: 15 602 Kč
- Finanční úspora: 17 276 Kč
- Úspora v %: 53 %
- Samsung Galaxy A57 5G 128 GB + Samsung Galaxy A17 5G 128 GB
- První telefon: Samsung Galaxy A57 5G 128 GB (ceníková cena: 12 201 Kč)
- Druhé zařízení za 1 Kč: Samsung Galaxy A17 5G 128 GB (ceníková cena: 5 977 Kč)
- Cena za oba telefony bez slev: 18 178 Kč
- Zákazník zaplatí: 7 202 Kč
- Finanční úspora: 10 976 Kč
- Úspora v %: 60 %
- Xiaomi 17T 256 GB + Xiaomi Redmi 17 5G 128 GB
- První telefon: Xiaomi 17T 256 GB (ceníková cena: 14 601 Kč)
- Druhé zařízení za 1 Kč: Xiaomi Redmi 17 5G 128 GB (ceníková cena: 5 477 Kč)
- Cena za oba telefony bez slev: 20 078 Kč
- Zákazník zaplatí: 9 602 Kč
- Finanční úspora: 10 476 Kč
- Úspora v %: 52 %
- Xiaomi 17T Pro 512 GB + Xiaomi Redmi 17 5G 128 GB
- První telefon: Xiaomi 17T Pro 512 GB (ceníková cena: 19 401 Kč)
- Druhé zařízení za 1 Kč: Xiaomi Redmi 17 5G 128 GB (ceníková cena: 5 477 Kč)
- Cena za oba telefony bez slev: 24 878 Kč
- Zákazník zaplatí: 14 402 Kč
- Finanční úspora: 10 476 Kč
- Úspora v %: 42 %
- Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 256 GB + Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB
- První telefon: Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 256 GB (ceníková cena: 9 801 Kč)
- Druhé zařízení za 1 Kč: Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB (ceníková cena: 3 577 Kč)
- Cena za oba telefony bez slev: 13 378 Kč
- Zákazník zaplatí: 4 802 Kč
- Finanční úspora: 8 576 Kč
- Úspora v %: 64 %
S tarifem BezLimitu M nebo L Extra
- Samsung Galaxy S26 256 GB + Samsung Galaxy A27 5G 128 GB
- První telefon: Samsung Galaxy S26 256 GB (ceníková cena: 23 601 Kč)
- Druhé zařízení za 1 Kč: Samsung Galaxy A27 5G 128 GB (ceníková cena: 9 277 Kč)
- Cena za oba telefony bez slev: 32 878 Kč
- Zákazník zaplatí: 18 102 Kč
- Finanční úspora: 14 776 Kč
- Úspora v %: 45 %
- Samsung Galaxy A57 5G 128 GB + Samsung Galaxy A17 5G 128 GB
- První telefon: Samsung Galaxy A57 5G 128 GB (ceníková cena: 12 201 Kč)
- Druhé zařízení za 1 Kč: Samsung Galaxy A17 5G 128 GB (ceníková cena: 5 977 Kč)
- Cena za oba telefony bez slev: 18 178 Kč
- Zákazník zaplatí: 9 702 Kč
- Finanční úspora: 8 476 Kč
- Úspora v %: 47 %
- Xiaomi 17T 256 GB + Xiaomi Redmi 17 5G 128 GB
- První telefon: Xiaomi 17T 256 GB (ceníková cena: 14 601 Kč)
- Druhé zařízení za 1 Kč: Xiaomi Redmi 17 5G 128 GB (ceníková cena: 5 477 Kč)
- Cena za oba telefony bez slev: 20 078 Kč
- Zákazník zaplatí: 12 102 Kč
- Finanční úspora: 7 976 Kč
- Úspora v %: 40 %
- Xiaomi 17T Pro 512 GB + Xiaomi Redmi 17 5G 128 GB
- První telefon: Xiaomi 17T Pro 512 GB (ceníková cena: 19 401 Kč)
- Druhé zařízení za 1 Kč: Xiaomi Redmi 17 5G 128 GB (ceníková cena: 5 477 Kč)
- Cena za oba telefony bez slev: 24 878 Kč
- Zákazník zaplatí: 16 902 Kč
- Finanční úspora: 7 976 Kč
- Úspora v %: 32 %
- Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 256 GB + Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB
- První telefon: Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 256 GB (ceníková cena: 9 801 Kč)
- Druhé zařízení za 1 Kč: Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB (ceníková cena: 3 577 Kč)
- Cena za oba telefony bez slev: 13 378 Kč
- Zákazník zaplatí: 7 302 Kč
- Finanční úspora: 6 076 Kč
- Úspora v %: 45 %
Zdroj: Tisková zpráva
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