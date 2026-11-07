Google by mohl s Gemini v EU narazit. Souhrny zpráv podle právníka evropského soudu mohou porušovat autorská práva

Zdroj: Grok
Umělá inteligence vstoupila i do Google vyhledávání, kde dokáže během několika sekund shrnout obsáhlé články či jiný hledaný obsah na internetu. Co je pro uživatele přínosem, může být pro různé mediální společnosti, které jsou závislé na návštěvách svých webů, pravým opakem. S rostoucím využíváním AI souhrnů totiž mohou přicházet o návštěvnost, která je často hlavním zdrojem příjmů z reklamy.
AI souhrny přes Gemini mohou porušovat autorská práva
Hlavní advokát Soudního dvora Evropské unie Maciej Szpunar upozorňuje na to, že Google a jeho AI může při vytváření souhrnů zpráv porušovat práva vydavatelů. Rozhodující je především způsob, jakým AI původní obsah využívá. Stanovisko zveřejněné 3. listopadu souvisí se soudním sporem mezi maďarskou mediální společností Like Company a irským zastoupením Googlu. Společnost Like Company tvrdí, že Gemini využívá její obsah k vytváření odpovědí pro uživatele bez potřebného souhlasu. Podle Szpunara je nutné rozlišovat mezi samotnými informacemi a jejich konkrétním zpracováním. Autorská práva totiž nechrání běžná fakta, ale způsob, jakým je novináři zpracovávají a formulují.
Problém může nastávat ve chvíli, kdy AI přebírá konkrétní části původního textu nebo obchází placený přístup k článkům. Pokud AI poskytne natolik podrobnou odpověď, že uživatel už nepotřebuje navštívit původní web, může tím negativně ovlivňovat postižený subjekt a zasahovat do jeho práv.
Zajímavé je, že Szpunar rozlišuje mezi trénováním jazykových modelů a samotným vytvářením odpovědí. Podle jeho názoru evropská výjimka pro vytěžování textů a dat zpravidla umožňuje využívat autorsky chráněné materiály k trénování AI, pokud jsou splněny nutné zákonné podmínky. To ale automaticky neznamená, že AI může libovolně reprodukovat obsah vydavatelů. Stanovisko zatím není právně závazné. Konečné rozhodnutí musí vydat samotný soud, který se ale nemusí nutně doporučením advokáta řídit. Verdikt soudu by mohl zásadně ovlivnit to, jak by do budoucna mohla AI fungovat ve vztahu s mediálními společnostmi.
Zdroj: androidheadlines.com
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