Brýle odezírající ze rtů, molekula ukládající sluneční energii nebo robot na pletení copánků: Technologické kraťasy #45

Každý týden přinášíme v technologických kraťasech novinky ze světa výzkumu, vývoje a inovací, které jednou změní svět. Sledujeme dění ve světě umělé inteligence, čipů, robotiky, kvantových počítačů i vesmíru. Každou zprávu shrnujeme v pár větách.
Technologické kraťasy
AI dokázala kvantovou domněnku. Rumunský vědec David Turturean zveřejnil důkaz Aaronsonovy-Ambainisovy domněnky, který vytvořily instance nezveřejněného modelu Anthropicu. Důkaz nyní revidují stanfordští vědci.
Ze starých lopatek větrných turbín vzniká grafen a karbid křemíku. Čínští vědci je zahřáli na několik sekund na 2 000 °C, získané materiály jsou stěžejní pro různé průmyslové oblasti.
3D tištěné wolframové dlaždice přežily desítky výbojů v tokamaku. Americký tým je otestoval v divertoru reaktoru DIII-D, sousední konvenční dlaždice se roztavily, zatímco 3D tištěné přežily. Wolfram se tak může stát hlavním materiálem pro fúzní reaktory jako ITER.
Otevřený AI model pomohl natrénovat menší model, který porazil originál. Hy4 běží na Tencent Cloud a OpenRouteru, výzkumný agent Hyra 2.0 s ním optimalizoval trénink malých modelů. Menší model zvítězil v 6 z 8 testů.
Proběhla první léčba člověka fágy navrženými AI. Kanadský Radical Numerics oznámil, že pacient podstoupil experimentální terapii fágy, které navrhl model Omnii-1 přímo proti konkrétní bakterii. Výsledek léčby ani diagnózu však nezveřejnil.
Brýle odezírají ze rtů pomocí radaru. The Subvocal Company spustila předobjednávku brýlí vysílající radarový signál, který zachytí mikropohyby svalů při artikulaci a převede je na text rychlostí 200 slov za minutu. Ukázka má přes 11 milionů zhlédnutí, cena a termín však známy nejsou.
Dánští vědci navrhli motor z jediné molekuly. Ten má tvar šroubu, pod proudem rotuje a po obrácení napětí mění směr. Je upevněný mezi dvěma elektrodami s řízeným směrem otáčení, účinnost však autoři neuvádějí.
Robot dopletá copánky až pětkrát rychleji, vznikl díky Sereně Williamsové. Ta je známá svými účesy na kurtu i mimo něj. Za startupem HaloBraid stojí její manžel, spoluzakladatel Redditu Alexis Ohanian. Stylistka podle začne copánek ručně, HaloBraid dopletá repetitivní část.
Německý tým vyvinul první evropskou hypersonickou raketu za devět měsíců. Prototyp střely překonal šestinásobek rychlosti zvuku, tedy víc než 7 400 kilometrů za hodinu, a uletěl přes 300 kilometrů. Stojí za ním startup Hypersonica, jenž vede dvojice německých absolventů Oxfordu.
Američtí vědci vyvinuli molekulu schopnou ukládat sluneční energii. Nový materiál vychází z organické molekuly zvané pyrimidon, působením ultrafialového světla se přemění do energeticky bohatší podoby. Po aktivaci dochází k uvolnění energie ve formě tepla.
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