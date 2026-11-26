Doogee Note 70 | Zdroj: Doogee
Čínská firma Doogee se rozhodla k poměrně odvážnému kroku u modelu nesoucího název Note 70. Ten má navenek hodně společného právě s konkurenčním Honorem a Samsungem. Výrobce sám vydává první informace, které zahrnují nejen první prvky ze seznamu specifikací. Přestože telefon by chtěl zapadnout mezi smetánku, tak vlastní výbava ho stahuje do nižších pater střední třídy.
Nechybí odvaha
Přední stranu má vyplnit displej o úhlopříčce 6,71 palce, zatímco záda obsadí 1,8palcový panel. Každopádně jeho tvar nemá daleko od poslední série Honor 700. Uvnitř poběží 4G procesor T7250 od Unisoc, který napojí ke třem různým nastavení paměti (4+128 GB, 6+128 GB, 6+256 GB). Celkovou výdrž zajistí bateriový článek s kapacitou 6 500 mAh.
Telefon v zadní části získá celkem čtyři objektivy, které jsou seskládané jako u Galaxy S26 Ultra od Samsungu. Ovšem hlavní práci odvede jen 13MPx senzor. Mezi zbývající potvrzené body z výpisu můžeme zařadit přední 8MPx selfie kamerku v proděravěném otvoru, technologii 18W nabíjení a nejnovější verzi operačního systému Android 17.
Producent chystá vydat bližší podrobnosti v nejkratší možné době, kdy zjistíme ostatní prvky, oficiální dostupnost a konečné prodejní ceny.
Zdroj: gizmochina.com
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