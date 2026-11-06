Google uvádí Gemini Omni 1.2 Flash: Delší videa a nižší cena

Zdroj: Google
Co by to byl za týden, kdyby nedošlo na představení nějaké nové verze AI služby či modelu. Google se nyní pochlubil s Gemini Omni 1.2 Flash.
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Gemini Omni 1.2 Flash
Nový model Gemini Omni 1.2 Flash má několik vylepšení, ale asi tou nejpodstatnější změnou je snížení ceny o 30 % oproti Gemini Omni 1.1. Nově tedy sekunda 720p videa vyjde na 0,07 dolarů, ale to se bavíme o využívání API. Ostatně tento nový model je k dispozici mimo jiné v Gemini API a v Gemini pro firmy.
I běžní uživatelé mohou Gemini Omni 1.2 Flash používat v rámci služby Google Vids, kde na uživatele čeká možnost vygenerování tří videí měsíčně zdarma. Samozřejmě došlo na vylepšení celého systému generování. Například se model více drží referencí a méně si vymýšlí nebo dělá dodatečné změny mimo záměr. Díky tomu jsou výsledky konzistentnější. Kromě toho se zapracovalo na konverzaci, kdy model má lépe chápat záměry.
Předchozí model nabízel maximálně 10sekundová videa a nová verze posouvá tuto hranici na 15 sekund. V rámci konceptu jde pracovat s výsledky v rozlišení 360p a 720p, přičemž následně jde vygenerovat finální video s rozlišením 1080p nebo i 4K.
Zdroje: blog.google, blog.google
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