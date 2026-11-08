EU požaduje změnu algoritmu na TikToku. Může podle ní ohrožovat duševní zdraví uživatelů

Zdroj: GPT
To, že sociální sítě mohou vážně poškozovat duševní zdraví uživatelů, kteří na nich tráví až příliš mnoho času, je všeobecně známo. Evropská komise se dlouhodobě zaměřuje na TikTok, který obviňuje z možného porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Jako problematický vnímá algoritmus doporučování videí na stránce Pro tebe. Tato sekce podle EU může uživatele dostat do nekonečného streamu podobného obsahu. Podle EU tento mechanismus představuje riziko především pro děti a osoby s psychickými obtížemi a TikToku hrozí poměrně vysoká pokuta.
Algoritmus může uživatele vtáhnout do nebezpečné spirály obsahu
TikTok přizpůsobuje doporučovaná videa podle toho, co uživatel sleduje, lajkuje nebo s čím interaguje. Čím více sleduje určitý obsah, tím častěji mu algoritmus nabízí podobná videa. Evropská komise upozorňuje na takzvaný rabbit hole effect, tedy situaci, kdy se člověk postupně dostává do stále užšího okruhu témat.
Problém nastává například u videí zaměřených na smutek, osamělost, vzhled těla nebo psychické obtíže. Jejich opakované sledování může podle komisařů negativně ovlivňovat duševní zdraví, zejména u nezletilých a více zranitelných uživatelů. Evropská komise zároveň upozorňuje, že současné ochranné mechanismy TikToku nejsou dostatečné. Ani označení videa přes tlačítko „Nemám zájem“ totiž nemusí zabránit zobrazování dalšího podobného obsahu.
Evropská komise požaduje, aby TikTok více zohledňoval to, když uživatel výslovně uvede své preference a přestal využívat dobu sledování jako signál pro doporučování videí. Platforma by také měla zjednodušit ovládací prvky pro úpravu doporučení a pravidelně testovat fungování algoritmu. TikTok se proti těmto závěrům ohrazuje a nesouhlasí s nimi. Podle společnosti ByteDance, která je vlastníkem sítě TikTok, komise nesprávně interpretuje to, jak algoritmy na platformě fungují a nezohledňuje dosavadní implementovanou ochranu uživatelů.
Prozatím se jedná o předběžné závěry vyšetřování, které Evropská komise zahájila v roce 2024. TikTok má nyní možnost se k nim vyjádřit. Pokud komise porušení pravidel definitivně potvrdí, může společnosti ByteDance uložit pokutu až do výše 6 % jejího celosvětového ročního obratu.
Zdroj: engadget.com
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