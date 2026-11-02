O2 spouští vánoční kampaň: sází na slevy telefonů a nákupy na splátky

• 2. 11. 2026#Mobilní operátoři
O2 spouští vánoční kampaň: sází na slevy telefonů a nákupy na splátky

Zdroj: O2

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První se pochlubil T-Mobile se svou vánoční kampaní a nyní zde máme oznámení první fáze od O2. I v tomto případě cílí hlavně na nákup hardwaru v podobě mobilů, tabletů a dalších zařízení.

Vodafone uvádí datové tarify: od 1 GB až po 100 GB pro vaše zařízení

Hlavně slevy

Celá kampaň startuje akcí pro každého klienta operátora. Přímo v aplikaci Moje O2 si mohou vyzvednout kupon na speciální plechovku Kofoly ve speciální vánoční edici. Design je navíc upraven i pro možnost napsání vzkazu na ni.

„Zatímco ceny elektroniky rostou, my se snažíme cenu nového telefonu pro zákazníky co nejvíce snížit speciálními slevami nebo splátkami bez navýšení. Vše jednoduše zákazník vyřídí přímo v aplikaci Moje O2 – od nákupu za zvýhodněnou cenu až po sjednání splátek. U vybraných zařízení stačí na začátku zaplatit jednu korunu a zbytek doplatit postupně, takže vánoční nadílku nemusí hradit najednou. Telefon si mohou také rezervovat v O2 Prodejně a už za 30 minut vyzvednout. Na vánoční nákupy jsme v prodejnách připraveni i dostatečnými zásobami,“ doplňuje Aleš Brázda.

V této první fázi jde ale hlavně o slevy pro zákazníky mobilního operátora, na které čeká sleva přímo v aplikaci Moje O2. Kromě toho mohou navštívit dedikovanou stránku o2.cz/vanoce. Aktuálně O2 láká na zlevněné některé modely, přičemž jde ušetřit i tisíce. Kromě běžných zařízení se nabízí i příslušenství s 50% slevou.

Současně O2 přidává ještě jeden bonus. Zařízení si můžete v této kampani zakoupit za 1 Kč a pak bez navýšení doplatit zbývající sumu. Dá se ale předpokládat, že to není jediná akce a další budou následovat.

Zdroj: Tisková zpráva

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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Komentáře

Jan S

2. 11. 2026, 13:40

Nadpis mne rozesmál (neb potom si to vyberem zdražím vše a vy se potentujete). O2 nevěřím ani dobrý den.

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