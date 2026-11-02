O2 spouští vánoční kampaň: sází na slevy telefonů a nákupy na splátky

Zdroj: O21
První se pochlubil T-Mobile se svou vánoční kampaní a nyní zde máme oznámení první fáze od O2. I v tomto případě cílí hlavně na nákup hardwaru v podobě mobilů, tabletů a dalších zařízení.
Vodafone uvádí datové tarify: od 1 GB až po 100 GB pro vaše zařízení
Hlavně slevy
Celá kampaň startuje akcí pro každého klienta operátora. Přímo v aplikaci Moje O2 si mohou vyzvednout kupon na speciální plechovku Kofoly ve speciální vánoční edici. Design je navíc upraven i pro možnost napsání vzkazu na ni.
„Zatímco ceny elektroniky rostou, my se snažíme cenu nového telefonu pro zákazníky co nejvíce snížit speciálními slevami nebo splátkami bez navýšení. Vše jednoduše zákazník vyřídí přímo v aplikaci Moje O2 – od nákupu za zvýhodněnou cenu až po sjednání splátek. U vybraných zařízení stačí na začátku zaplatit jednu korunu a zbytek doplatit postupně, takže vánoční nadílku nemusí hradit najednou. Telefon si mohou také rezervovat v O2 Prodejně a už za 30 minut vyzvednout. Na vánoční nákupy jsme v prodejnách připraveni i dostatečnými zásobami,“ doplňuje Aleš Brázda.
V této první fázi jde ale hlavně o slevy pro zákazníky mobilního operátora, na které čeká sleva přímo v aplikaci Moje O2. Kromě toho mohou navštívit dedikovanou stránku o2.cz/vanoce. Aktuálně O2 láká na zlevněné některé modely, přičemž jde ušetřit i tisíce. Kromě běžných zařízení se nabízí i příslušenství s 50% slevou.
- Samsung Galaxy S26 FE (128 GB) – 14 799 Kč, po slevě 4 890 Kč z Moje O2.
- Xiaomi Redmi Note 17 5G (128 GB) – 5 799 Kč, po slevě 1 890 Kč z Moje O2.
- Xiaomi Redmi 17 5G (128 GB) – 4 801 Kč, po slevě 688 Kč z Moje O2.
- Motorola Moto G67 5G (128 GB) – 4 801 Kč, po slevě 1 988 Kč z Moje O2.
- Lenovo Idea Tab 5G – 4 801 Kč, po slevě 1 000 Kč z Moje O2.
Současně O2 přidává ještě jeden bonus. Zařízení si můžete v této kampani zakoupit za 1 Kč a pak bez navýšení doplatit zbývající sumu. Dá se ale předpokládat, že to není jediná akce a další budou následovat.
Zdroj: Tisková zpráva
Máte na mobilu permanentně zapnutý tmavý režim (Dark Mode)?
Komentáře
Jan S2. 11. 2026, 13:40
Nadpis mne rozesmál (neb potom si to vyberem zdražím vše a vy se potentujete). O2 nevěřím ani dobrý den.