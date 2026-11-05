Moto Watch 2 Fit: Nový společník s tréninkovými algoritmy od Polaru

• 5. 11. 2026#Chytré hodinky
Moto Watch 2 Fit: Nový společník s tréninkovými algoritmy od Polaru

Zdroj: Motorola

Před dvěma měsíci se Motorola vrátila oficiálně na trh s chytrými hodinkami s operačním systémem Wear OS. Novinka se jmenuje Moto Watch Ultra a nyní zde máme další novinku na zápěstí, která se jmenuje Moto Watch 2 Fit.

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Základní s dlouhou výdrží

Moto Watch 2 Fit nejsou jen další levnější nebo spíše základnější hodinky. Motorola i tentokrát spolupracuje s výrobcem Polar, takže hodinky nabízí pokročilejší funkce jako například:

  • Running Index (skóre aerobní kondice a efektivity běhu pro sledování pokroku v čase)
  • denní cíl a skóre aktivity (osobní přehledy přizpůsobující se aktuální kondici)
  • Active Intensity Zones (rozdělení fyzické aktivity na lehkou, střední a intenzivní úroveň)
  • Energy Sources (přehled o využívání tuků, sacharidů a bílkovin během cvičení)
  • Polar Nightly Recharge (kombinace měření spánku a regenerace autonomního nervového systému pro vyhodnocení nočního zotavení)
  • Sleep Plus Stages (analýza kvality spánku s personalizovaným skóre)
  • Serene (režim dechových cvičení s biologickou zpětnou vazbou v reálném čase)
  • Smart Calories (výpočet denní spotřeby kalorií podle tepu, pohybu a osobních údajů)
  • Inactivity Alert (upozornění motivující k pravidelným pohybovým přestávkám)

2026 Motorola Watch Fit 2 Dyn Front Right1 2026 Motorola Watch Fit 2 Dyn Front Left2

Zdroj: Motorola

Hodinky jsou vybaveny samozřejmě senzory tepu, okysličení a dalšími, přičemž nechybí podpora pro GPS. O konektivitu se stará Bluetooth 5.4, ale nenajdete zde například NFC pro placení. Displej dosahuje na jas až 1500 nitů a má úhlopříčku 1,85 palců. Na jedno nabití vydrží fungovat 12 dní bez stále zapnutého displeje (AOD). Pokud nastavíte AOD, tak se doba zkracuje na 7 dní. V úsporném režimu zvládnou až 16 dnů.

2026 Motorola Watch Fit 2 Dyn Back Right

Zdroj: Motorola

Česká cena zatím nebyla zveřejněna a na náš trh se dostanou až v prvním kvartálu příštího roku.

Specifikace Moto Watch 2 Fit

  • displej: 1,85 palců, gOLED, 390 x 450 pixelů, 1–60 Hz, jas až 1500 nitů, Corning Gorilla Glass 3
  • Operační systém: RTOS (algoritmy Polar, chystaný AI asistent Motorola Qira)
  • IP68 + 5ATM
  • 1 mikrofon, 1 reproduktor
  • Konektivita: Bluetooth 5.4 + BLE, dvoupásmová GPS (L1/L5)
  • IP68
  • Senzory: srdeční tep, SpO2, PPG, akcelerometr, gyroskop, kompas, senzor okolního světla
  • Konstrukce a ovládání: hliníkové tělo, korunka + jedno tlačítko
  • rozměry a hmotnost: 42,88 x 38,65 x 9,95 mm, 28,1 gramů
  • baterie a nabíjení: 400 mAh, výdrž až 16 dní (úsporný režim), až 12 dní (AOD vypnuto), až 7 dní (AOD zapnuto), 10 minut nabíjení pro 24 hodin provozu, magnetický nabíjecí dok s USB-C kabelem

Zdroj: Tisková zpráva

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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