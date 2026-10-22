T-Mobile zahajuje vánoční sezónu, láká na slevy až 9 000 Kč

Zdroj: T-Mobile1
Ještě není ani listopad a už tu máme první vánoční akci od operátora. Začíná T-Mobile s první várkou, ale asi nebude poslední, jak se ukázalo v minulosti. Operátor se snaží nabídnout možnost pořízení výhodnějšího dárku pod stromeček.
„To nejcennější, co si o Vánocích můžeme darovat, je čas strávený s blízkými. Proto jsme letošní vánoční nabídku připravili tak, aby pomáhala našim zákazníkům být ve spojení a užívat si společné chvíle mezi svými doma i na cestách. Ať už hledají nový telefon, pevný internet, televizní zábavu nebo zařízení do chytré domácnosti, najdou u nás řešení i výhody navíc,“ dodává Petar Babić, obchodní ředitel segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile.
Hlavně slevy
T-Mobile začíná svou první vánoční akci se slevou až 9000 Kč na zařízení, ale je zde podmínka. Musíte si sjednat mobilní tarif Next neomezeně Premium na dva roky. Dále vybrané tarify pevného internetu či MAGENTA TV na dva roky mají jako bonus voucher v hodnotě 2000 Kč na nákup smartphonu a dalších zařízení. Zde T-Mobile dodává, že lze vouchery kombinovat.
Není to ale jen o slevách. Pakliže chcete své starší zařízení nechat vykoupit, tak u vybraných mobilů lze dosáhnout až na 5000 Kč. K tomu ještě připočtěte cenu vykupovaného mobilu, takže nový lze pořídit s výraznou slevou.
Myslelo se i na ty, co si pořídí MAGENTA TV S Plus nebo vyšší tarif. K nim lze získat Netflix, Disney+ nebo HBO Max na dva měsíce zdarma.
Podnikatelé a živnostníci mohou využít hardwarovou nabídku v podobě vánoční slevy v hodnotě 3 000 Kč při uzavření smlouvy s tarifem Next neomezeně Premium na dva roky. Tu mohou využít na jakékoliv nabízené zařízení a zbytek částky uhradit hardware budgetem z programu Magenta 1 Business.
Operátor se rozhodl, že rovnou nadělí vánoční bonus předplacenkářům. Nabízí se dárek v podobě 25 GB na týden, ale týká se jen nových zákazníků a musí si bonus vyzvednout do 30 dnů od aktivace.
Součástí vánoční nabídky budou také zvýhodněné datové balíčky, bonusy za dobití kreditu a novinka v podobě týdenního balíčku s neomezenými daty, u kterého bude po třech po sobě jdoucích obnovách čtvrtá bezplatná.
V aplikaci v sekci Magenta Moments pak budou čekat soutěže o ceny jako rodinný zájezd za polární září a pozorováním velryb v norském Tromsø, či o dvě vstupenky na k-pop skupinu ENHYPEN v Amsterdamu. Vánoční nabídka startuje 1. listopadu.
Zdroj: Tisková zpráva
Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?
Komentáře
Jan S22. 10. 2026, 18:39
Nejprve podbízení pak zdražení