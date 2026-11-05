Čeština pro Ok Google se rozšiřuje: Lenovo Googlebook 15 ukazuje cestu, mobily stále čekají

Zdroj: Dotekomanie.cz2
Už jsme vás informovali v minulosti, že jde využívat aktivační hlášku „Ok Google“ v Česku v češtině, jen ne tedy na mobilním telefonu. Funguje totiž v Android Auto. Nyní zde máme další typ zařízení, kde funguje.
Gemini pro Android Auto konečně umí plnohodnotně česky
Ok Google na Googlebooku?
Do redakce se nám dostala novinka Lenovo Googlebook 15 s novým systémem Googlebook OS. Zatím tedy není toto zařízení k dispozici na českém trhu, ale to by se mělo brzy změnit. Bližší informace zatím nemáme. Notebook s novým systémem je jeden z několika modelů od více výrobců, i tak je připraven pro české prostředí. Ostatně více méně je systém založený na Androidu 17.
V rámci testování mě zaujala jedna funkce, a to konkrétně integrace Gemini. Googlebook totiž normálně reaguje na „OK Google“ frázi, byť je nastaven na češtinu.
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Je zvláštní, že zde máme druhý typ zařízení, který to umí, ale na mobilních telefonech nemáme z nějakého důvodu tuto možnost. Kdy se dočkáme, nevíme. Google k tomuto nechce poskytnout jakékoliv informace. Jedná se vlastně o poslední pomyslnou metu, byť ještě další zbývají, jako například Gemini Intelligence.
Specifikace Lenovo Googlebook 15 (GB 15IPH12), model 83W6000BCK
- displej: 15,3 palců, 2,8K (2880 x 1800 pixelů), OLED, 120 Hz, lesklý, jas 500 nitů, 100% DCI-P3, 10bodový dotykový, poměr obrazovky k tělu 90,98 %, TÜV Rheinland Low Blue Light
- procesor: Intel Core Ultra 5 325, 8 jader (4P + 4LPE) / 8 vláken, Max Turbo až 4,5 GHz, 12 MB Intel Smart Cache, integrovaná Intel Graphics, NPU až 47 TOPS
- RAM: 16 GB LPDDR5x-7467 (pájená na desce)
- úložiště: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe
- Operační systém: Googlebook OS
- Foťáky:
- webkamera: 5,0 Mpx s fyzickou krytkou soukromí (Privacy Shutter) a podporou Google Facial Authentication
- MIL-STD-810H
- dotyková čtečka otisků prstů v klávesnici (Google Security Chip H1)
- stereo reproduktory (2x 2W woofer, 2x 2W tweeter), Dolby Atmos, kodek Realtek ALC5682I, 2x mikrofon
- Konektivita: Wi-Fi 7 (802.11be 2×2), Bluetooth 6.0, 2x Thunderbolt 4 (USB-C, podpora USB PD 45-65 W a DisplayPort 2.1), 1x USB-A (5 Gbps), 1x HDMI 2.1 (až 4K/60Hz), 3,5mm kombinovaný audio jack
- rozměry a hmotnost: 341 x 236 x 15,95 mm, od 1,29 kg
- baterie a nabíjení: 70 Wh (bez napájecího adaptéru v balení)
Máte na mobilu permanentně zapnutý tmavý režim (Dark Mode)?
Komentáře
Václav Kadlček5. 11. 2026, 8:41
V Česku není prozatím dostupné, ale cena bude předpokládám hodně vysoká.
Přemysl Vaculík5. 11. 2026, 9:40
No tento model patří k těm dražším, ale budou v Česku i ty levnější. Jen není stanovený termín. Zatím vím, že se plánuje na Q1.