Zdroj: Google
AI chatboti si o uživatelích dokáží pamatovat poměrně velké množství informací. Sbírají je k tomu, aby uživateli dokázali servírovat co nejkvalitnější informace šité přímo na míru. Google se proto rozhodl rozšířit možnosti správy osobních informací ve svém chatbotovi Gemini. Nová funkce Memory summary umožní uživatelům jednoduše zjistit, co všechno si o nich chatbot pamatuje z předchozích konverzací. Zároveň nabídne možnost jednotlivé informace upravovat, odstraňovat nebo kontrolovat historii jejich změn.
Gemini ukáže, co všechno o vás ví
Gemini už nějakou dobu dokáže využívat informace z předchozích konverzací a přizpůsobovat podle nich své odpovědi. Pokud například zná vaše pracovní zaměření, zájmy nebo osobní preference, může tyto informace lépe využít v rámci dalších dotazů. Dosud ale nebylo úplně jednoduché získat přehled o tom, co si chatbot skutečně o nás zapamatoval. Nová funkce Memory summary tyto informace přehledně ukládá do několika kategorií. Uživatelé zde najdou údaje o svém osobním životě, vztazích, zaměstnání, zájmech nebo osobních preferencích. Jednotlivé záznamy si pak budou moci přímo upravit nebo je smazat, pokud by byly nepřesné nebo by uživatel nechtěl, aby je Gemini nadále používal.
Podle oficiální dokumentace Googlu je Memory summary zatím určena pouze uživatelům starším 18 let ve Spojených státech, kteří mají aktivní předplatné Google AI. Podmínkou je také angličtina a zapnuté funkce Keep Activity a Memory. Podle dostupných informací přehled paměti údajně funguje také na bezplatných účtech mimo USA bez nutnosti použít VPN. Funkce byla dostupná ve webovém rozhraní Gemini, zatímco v mobilní aplikaci se nezobrazovala. Funkce v našem účtu prozatím není dostupná, ale pravděpodobně ji bude možné najít v nastavení Gemini v sekci Nastavení – Osobní kontext.
Zdroj: androidauthority.com
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