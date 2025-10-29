Android Auto dostane widgety z mobilu

Zdroj: androidpolice (se souhlasem)
Google se snaží pracovat na Android Auto a postupně vylepšovat toto rozšíření, ale jsou zde určitá omezení. Jednak samotné rozhraní na displeji v autě nemůže být komplikované, vše se musí jednoduše ovládat a grafika musí být přijatelná pro mnohé. Moc prostoru zde nemá společnost, i tak jde vidět, že se pracuje na lepším propojení se systémem auta. Dnes zde ale máme poměrně drobné rozšíření, které možná ocení větší skupina uživatelů.
Widgety pro auto
Redakce webu Android Authority prozkoumávala zdrojové kódy aplikace Android Auto ve verzi 5.6.154404-release.daily (beta) a objevila zmínky o funkci nazvané Earth. Oficiální název bude jiný, ale vše se dá popsat jako widgety pro Android Auto, tedy plnohodnotné. O přidání se bude starat aplikace v mobilu, kde vyberete widgety od aplikace, kterou chcete mít na displeji v autě. V aplikaci bude možné si nastavit velikost.
Následný widget se pak zobrazuje v menší části displeje, jak můžete vidět výše. Například widget pro kalendář se zobrazuje normálně, ale asi zde bude nutná další práce, jelikož ne každý widget je podporovaný, jak jde vidět zrovna na prvním snímku obrazovky výše.
Například widget pro Gemini vypadá poměrně prakticky. Na funkci se zatím pracuje a není k dispozici ani pro beta testery. Google zřejmě bude muset provést ještě nějaké změny a dokončit celou funkci, jen tedy nevíme, na kdy je plánované představení.
