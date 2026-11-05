Nová Motorola Signature 27 útočí na trh: Extrémní výkon a spolupráce s Bang & Olufsen

Zdroj: Motorola
V lednu tohoto roku jsme se dočkali novinky Motorola Signature a tak nějak jsme předpokládali, že si počkáme aspoň jeden rok, než přijde nástupce. Výrobce ale nečeká a přináší pokračování v podobě Motorola Signature 27 již nyní. Samotné číslo pak reflektuje následující rok. Zřejmě se jedná o strategii v představování, že na konci roku se dočkáme uvedení hlavního top modelu na ten další.
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Top model ve všech ohledech
Motorola u této novinky nešetřila asi na ničem. Pro konstrukci použila letecký hliník, keramiku a ochranné sklo je typu Gorilla Glass Ceramic 3. Mobil také splňuje certifikace IP68, IP69 a MIL-STD-810H, takže by měl odolat náročným situacím. I z pohledu designu se jedná o zajímavě vyhlížející novinku, tedy zejména fotomodul je dost netradiční.
Zdroj: Motorola
Sice to vypadá, že na zadní straně je pět senzorů, tak ve skutečnosti sestava čítá 50+200+50 MPx a pak je zde navíc senzor EVS (Event Vision Sensor), který slouží pro ostré zachycení rychlého pohybu. Ten detekuje změny intenzity světla na úrovni jednotlivých pixelů a zaznamenává informace o pohybu nezávisle na hlavních senzorech fotoaparátu. Celá sestava by měla dle výrobce nabídnout nadstandardní výsledky, i v případě natáčení videí. Od DXOMARK dostala označení Gold Label a také DXOMARK ohodnotil Motorolu Signature 27 jako zařízení s nejlepším fotoaparátem na světě, které bylo uvedeno na trh v roce 2026.
Zdroj: Motorola
U foťáků se Motorola nezastavila, což jde vidět u displeje. Jedná se o duální AMOLED panel, tedy má dvě vrstvy. Může dosáhnout až na 12000 nitů, ale jedná se o lokální maximum. Aby byl prožitek z obsahu maximální, tak do hry vstoupila firma Bang & Olufsen, která spolupracovala na reproduktorech.
Samozřejmě nechybí nejnovější a nejrychlejší procesor od Qualcommu, který má k dispozici rychlou paměť i úložiště. V případě systému Android se nabízí sedmiletá softwarová podpora, takže by se měl mobil dočkat i Androidu 24. Aby toho nebylo málo, tak Motorola Signature 27 má přímou podporu pro GrapheneOS, jeden z nejbezpečnějších operačních systémů pro mobily vůbec.
Nezapomnělo se ani na AI funkce a mobil je vybaven Gemini a Motorola Qira. Co je ale podstatnější, u tohoto kousku budete moci využít nejpokročilejší diktování hlasem, Rambler od Googlu, který byl dostupný zatím jen u Pixelů. V případě konektivity stojí za zmínku podpora i pro Wi-Fi 8.
Česká cena zatím nebyla zveřejněna, ale Motorola Signature 27 má dorazit ještě tento měsíc na český trh.
Specifikace Motorola Signature 27
- displej: 6,78 palců, Extreme AMOLED Duo, 120 Hz, jas až 12000 nitů, Dolby Vision, HDR10+, 100% DCI-P3, Pantone Validated, Water Touch
- procesor: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X (až 24 GB s RAM Boost)
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Android 17
- Dual SIM: fyzická SIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA-L910, f/1,6, 2,44 µm Quad Pixel, 3,5° OIS, 84,7° FoV, až 8K video)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, 1,28 µm Quad Pixel, 122° FoV, PDAF, až 4K video)
- 200 Mpx (periskopický teleobjektiv, 3x optický zoom, až 100x Super Zoom Pro, 2,0 µm Quad Pixel, 36,4° FoV, OIS, až 4K video)
- přední: 50 Mpx (f/1,9, 1,28 µm Quad Pixel, 89,3° FoV, PDAF, až 4K video)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA-L910, f/1,6, 2,44 µm Quad Pixel, 3,5° OIS, 84,7° FoV, až 8K video)
- IP68 + IP69, MIL-STD-810H
- koaxiální stereo reproduktory (Audio by B&O, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Snapdragon Sound, 5 mikrofonů)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, GPS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, GLONASS, USB-C, Wi-Fi 8
- rozměry a hmotnost: 162,01 x 77,04 x 7,99 mm, 227 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh (Silicon-Carbon), 90W USB C, 50W bezdrátové nabíjení TurboPower, 5W reverzní bezdrátové nabíjení, 4,5W reverzní drátové nabíjení
Zdroj: Tisková zpráva
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