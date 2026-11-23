Podzimní Black Friday přináší na Alza.cz ideální příležitost k vylepšení domácího kina. V aktuální nabídce naleznete výrazně zlevněné OLED a QLED televize, prostorové soundbary a kompaktní chytré projektory. Připravili jsme pro vás přehled těch nejlepších slev rozdělený do přehledných kategorií.
OLED televize
OLED panely dominují trhu díky svému dokonalému zobrazení černé a špičkovému kontrastu. Zlevněné modely jsou skvělou volbou pro náročné filmové diváky i konzolové hráče vyžadující co nejrychlejší odezvu a plynulý obraz.
- 48″ LG OLED48B65LA (-40 %) – Skvělá kompaktní OLED volba do menšího obýváku nebo ke konzoli.
- 55″ Samsung QE55S90H (-37 %) – Ideální pro náročné diváky i hráče do světlejší místnosti.
- 55″ Samsung QE55S85H (-35 %) – Cenově dostupný vstup do světa 55″ OLED televizí.
- 65″ LG OLED65C64LA (-35 %) – Vynikající volba pro filmové nadšence i majitele nejnovějších konzolí.
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Mini LED a QLED 4K televize
Pro prosvětlené místnosti jsou díky vysokému jasu ideální Mini LED a QLED obrazovky. S vysokým počtem zón lokálního stmívání přinášejí obrazovou kvalitu, která směle konkuruje OLED technologii, a to včetně velkoformátových úhlopříček.
- 65″ Hisense 65U7S PRO (-33 %) – Špičkový poměr ceny a výkonu i do prosvětleného obýváku.
- 65″ Samsung UE65M70H (-32 %) – Skvělá volba pro velkou úhlopříčku s minimálním rozpočtem.
- 75″ TCL 75Q7D PRO (-30 %) – Velkoformátový model, který promění obývák v domácí kino.
- 55″ LG 55QNED70B6C (-30 %) – Rozumný základ na každodenní sledování filmů a seriálů.
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Soundbary a ozvučení k TV
Velký a kvalitní obraz si žádá i perfektní zvukovou kulisu. Minimalistické soundbary dnes nabízejí plnohodnotnou podporu Dolby Atmos a efektivně dokážou ozvučit jakýkoliv moderní interiér bez zbytečných kabelů.
- TCL A65K (-37 %) – Za příznivou cenu výrazně posune zvuk jakékoli televize.
- Samsung HW-QS700F (-32 %) – Výborně se hodí k televizím Samsung i dalším 4K TV.
- Sonos BEAM 2nd Gen. černý (-31 %) – Kompaktní řešení ideální do menších a středních pokojů.
- Sony Bravia Theatre Bar 6 (-30 %) – Spolehlivé filmové ozvučení pro každý obývací pokoj.
- Další slevy najdete zde.
Projektory pro domácí kino
Alternativou k obřím televizím jsou moderní chytré projektory. Laserové i LED varianty s integrovanými operačními systémy se hodí jak na stabilní domácí promítání, tak i na letní kino či výlety na chalupu.
- Optoma Photon Life PK31 (-50 %) – Lákavá dostupná alternativa k velké televizi s obří úhlopříčkou.
- Dangbei MP1 Max (-34 %) – Zvládne promítat velký obraz i za horšího zatemnění.
- soundcore Nebula Capsule 3 Laser GTV (-32 %) – Skvělý na filmové večery doma, na chalupě i na cestách.
- XGIMI MoGo 4 Laser 4v1 (-30 %) – Univerzální chytrý projektor do ložnice i obýváku.
- Další slevy najdete zde.
Držáky na TV a praktické příslušenství
Při pořizování nové televize nepodceňujte správné upevnění. V nabídce seženete zlevněné fixní i kloubové držáky zvládající bezpečně udržet i ty nejtěžší modely na trhu, případně šikovné bezdrátové adaptéry pro přenos obrazu z notebooků.
- AlzaErgo T505B sklopný 37″-70″ (-50 %) – Sklopný držák, u kterého nechybí kompletní montážní sada.
- AlzaErgo FXL10B Frame XL fixní 60″-100″ (-44 %) – Masivní nízkoprofilový držák pro velké televize.
- AlzaErgo M225B Convey kloubový 32″-75″ (-44 %) – Polohovatelný kloubový držák se systémem vedení kabelů.
- FIXED AirLink wireless HDMI adapter 100W PD 3.0 černý (-34 %) – Bezdrátový adaptér pro Plug & Play přenos obrazu bez tahání kabelů.
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