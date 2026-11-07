Opensignal hodnotil evropské mobilní sítě: T-Mobile a Vodafone bodují, O2 se neumístilo

Zdroj: Dotekomanie.cz
V Evropě je poměrně hodně mobilních operátorů a některé značky působí na vícero trzích. Společnost Opensignal se pustila do hodnocení 91 mobilních sítí ve 27 zemích, přičemž data byla sbírána v rozmezí od 1. ledna do 29. června tohoto roku, tedy 180 dnů. V evropském srovnání se významně umístili i dva čeští operátoři.
5G European Awards
Opensignal zveřejnil výsledky rozdělené do sedmi kategorií, jako jsou čas na 5G, pokrytí 5G, spolehlivost, rychlost stahování, video, hraní her a hlasové aplikace přes 5G. Ve dvou z nich se umístily firmy T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. Samotné hodnocení spíše stanovuje kategorie než konkrétní umístění mezi ostatními.
Vodafone a T-Mobile například sdílí ocenění European Leaders v kategorii 5G Reliability (tedy spolehlivost 55 připojení). T‑Mobile dosáhl 977,9 bodu z 1 000, Vodafone 973,1 bodu. Stejné hodnocení dostalo dalších 19 operátorů napříč Evropou.
Naopak v kategorii 5G Voice App Experience dostávají označení jako evropští vítězové. Toto ocenění se týká hovorů přes internetové aplikace, jako jsou WhatsApp, FaceTime nebo Telegram. Český Vodafone dostal 85,5 bodu ze 100 a T-Mobile 85,3 bodu. Zde sdílí umístění s dalšími pěti operátory, jako jsou Salt a Swisscom (Švýcarsko), Yettel (Maďarsko), KPN (Nizozemí) a A1 (Makedonie).
O2 nezískalo ani jedno ocenění, tedy v tomto hodnocení. Pokud bychom měli jen na základě bodového hodnocení vybrat českého vítěze, je jím operátor T-Mobile a hned v závěsu je Vodafone. Třetí místo tedy připadá O2.
Zdroj: Tisková zpráva
Máte na mobilu permanentně zapnutý tmavý režim (Dark Mode)?
Komentáře