Android Auto dostane světlý vzhled

Google každou chvíli vydává nějakou další verzi Android Auto. Zatímco číslování jde nahoru, funkce nepřibývají tak rychle. Spíše chystají půdu pro uvedení novinek. Google následně aktivuje některé skrze servery, jindy musí čekat na výrobce, až začnou s podporou. Dnes se podíváme, co si na nás Google chystá v oblasti designu celého prostředí.

Světlý design

Android Auto před několika lety mělo světlý design, ale ten byl kompletně odebrán po uvedení nového vzhledu v roce 2019. Za tu dobu se objevilo několik náznaků, že by mohlo dojít k návratu, ale moc velký pokrok se neodehrál. Aktuálně verze obsahuje části kódu, které naznačují postup ve vývoji.

Dokonce se podařilo aktivovat patřičné části, takže se nyní můžete podívat, jak bude vypadat Android Auto ve světlém provedení. Tady se nebavíme o světlém designu aplikací, ale celého prostředí a kompletní podpoře i pro aplikace.

Světlý design může lépe zapadat do prostředí některých aut, zejména těch, co mají světlé rámečky kolem displeje. Je zde i několik benefitů za běžného denního světla. Oči si jednoduše zvyknou ve slunném prostředí na světlejší obsah než na tmavý design, takže to může mít i pozitivní dopad. Zatím ale nevíme, kdy se novinka objeví u řidičů a případně jaké budou limitace.

