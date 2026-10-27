Motorola Moto G47 Power a odolné telefony BlackView či Doogee: Novinky v obchodech #44

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Motorola Moto G47 Power
Moto G47 Power 5G se objevuje na českém trhu v relativní tichosti a snaží se zaujmout hlavně větší baterií, ale jinak se jedná o mobil střední třídy, tedy spíše té nižší.HEUREKAALZAMotorola Moto G47 Power...Cena od 6 499 Kč
Specifikace Motorola Moto G47 Power 5G
- displej: 6,7 palců, IPS, HD+ (1604 × 720 pixelů, 264 PPI), 120 Hz, jas až 1050 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: MediaTek Dimensity 6300 (6nm, osmijádrový, až 2,4 GHz), Mali-G57 GPU
- RAM: 4 GB (virtuální rozšíření RAM Boost až na 12 GB)
- úložiště: 128 GB + microSD (až 1 TB)
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: Nano SIM + eSIM / Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1,7, technologie 9 v 1, 3× bezztrátový zoom, Full HD video 30 fps)
- 2 Mpx (makro, f/2,4)
- přední: 8 Mpx (f/2,0)
- zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1,7, technologie 9 v 1, 3× bezztrátový zoom, Full HD video 30 fps)
- IP64, MIL-STD-810H
- čtečka otisků prstů na těle
- stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, GLONASS, NFC, VoLTE, VoWiFi, OTG, USB-C
- rozměry a hmotnost: 166,23 x 76,5 x 8,89 mm, 191 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 30W rychlé nabíjení (TurboPower, USB PD), 6W reverzní drátové nabíjení
BlackView FORT 200
Na trhu se objevuje odolný mobil BlackView FORT 200, který disponuje několika certifikacemi, ale například baterie má základní kapacitu 5000 mAh. Navíc podporuje LTE, 5G zde nenajdete.HEUREKAALZABlackView FORT 200...Cena od 6 255 Kč
Specifikace BlackView FORT 200
- displej: 6,78 palců, IPS LCD, 1080 x 2460 pixelů (Full HD+, 396 ppi), 120 Hz, jas až 700 nitů, Panda Glass
- procesor: MediaTek Helio G100 (6 nm), 8jádrový (2x 2,2 GHz Cortex-A76 + 6x 2,0 GHz Cortex-A55), Mali-G57 MC2 GPU
- RAM: 6/12 GB
- úložiště: 256 GB UFS 2.2 + microSDXC (sdílený slot se SIM)
- Operační systém: Android 16, DokeOS 5.0
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (hybridní slot)
- Foťáky:
- zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1,9, AF, 1440p video)
- 13 Mpx (noční vidění)
- přední: 50 Mpx (f/2,5, 1080p video)
- zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1,9, AF, 1440p video)
- IP68 + IP69K, MIL-STD-810H (odolnost vůči pádu z výšky až 6 m)
- čtečka otisků prstů na boku
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual-band), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC, FM rádio, USB-C (OTG)
- rozměry a hmotnost: 178,4 x 83 x 11,5 mm, 268 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh, 33W drátové nabíjení, 15W bezdrátové nabíjení, 5W reverzní drátové nabíjení
Doogee Blade 20 Plus
Další odolný kousek je Doogee Blade 20 Plus, který se již vyznačuje velkou kapacitou baterie, ale tomu odpovídá i velikost a hmotnost. I v tomto případě chybí podpora pro 5G.HEUREKADoogee Blade 20 Plus...Cena od 6 190 Kč
Specifikace Doogee Blade 20 Plus
- displej: 6,6 palců, IPS, 720 x 1612 pixelů (HD+), 120 Hz, průstřel (Notch-less Punch), Widevine L1
- procesor: MediaTek Helio G100 (6 nm), 8jádrový (až 2,2 GHz)
- RAM: 6 GB (až 42 GB virtuální rozšíření na celkových 48 GB)
- úložiště: 256 GB + microSD (TF karta až 2 TB)
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM + microSD (trojitý slot)
- Foťáky:
- zadní: 64 Mpx (hlavní)
- 20 Mpx (noční vidění)
- přední: 16 Mpx
- zadní: 64 Mpx (hlavní)
- IP68 + IP69K, MIL-STD-810H
- čtečka otisků prstů na boku, odemykání obličejem
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual-band), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NFC, USB-C (OTG)
- rozměry a hmotnost: 174 x 81,2 x 15,8 mm, 337 gramů
- baterie a nabíjení: 11 800 mAh (křemíkově-anodová), 33W rychlé nabíjení, OTG reverzní nabíjení
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Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?
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