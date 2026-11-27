Zdroj: Dotekomanie.cz
Android Auto prochází průběžně mnoha změnami. Sice Google vydává větší aktualizace, ale většinou samotné novinky přichází nebo se objevují postupně. Dnes tu máme jeden takový případ, přičemž se týká samotného ovládání některých aplikací.
Android Auto s vylepšenou navigací
Google se snaží co nejvíce zjednodušit prostředí, aby řidič měl co nejjednodušší cestu k funkcím. Nejde jen o velikost prvků, ale také jejich dostupnost, tedy aby se řidič nemusel k nim natahovat a měl je co nejblíž k sobě. Android Auto ve verzi 18.2.664604 obsahuje změnu pro aplikace, která přesouvá jejich navigaci na stranu displeje v autě.
Jak můžete vidět výše, tak navigace v aplikaci Telefon je zatím umístěna nahoře a tlačítka jsou vedle sebe. Nově se zobrazují na levé straně pod sebou, takže jejich volba bude o něco jednodušší a přesnější. Současně aplikace obsahuje větší zvýraznění čísel a mají také kolem sebe více prostoru.
Nejde ale jen o aplikace od Googlu. Změny jdou pozorovat i u Youtube Music, Spotify, Amazon Music a další asi budou přibývat. Výhodou tohoto rozhraní bude asi automatické přepnutí podle toho, na které straně má auto volant.
Zdroj: androidauthority.com
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