Xiaomi 18 Pro Max a moje vygenerovaná aplikace; zdroj: Dotekománie
I v uplynulých sedmi dnech se ve světě technologií udála spousta zásadních věcí. Pokud jste nestíhali sledovat dění den po dni, připravili jsme pro vás přehledný výběr toho nejdůležitějšího.
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Sony končí s aplikací Support by Sony, sjednocenou podporu nahradí roztříštěné nástroje
Sony je na celkem zvláštní trajektorii. V Česku došlo k ukončení prodeje smartphonů Xperia, byť v sousedních zemích si je můžete zakoupit. Doposud zcela nerozumíme tomuto kroku, když stačilo zachovat například prodej skrze e-shop s dodávkou například z Německa. Sony ale pokračuje v ořezávání výdajů a nyní to postihne aplikaci Support by Sony. [Přečíst celý článek ➔]
ChatGPT Wallet umožní AI agentům nakupovat za vás. OpenAI představilo vlastní platební peněženku
ChatGPT Wallet je tady. Novinka, která umožní agentům nakupovat zboží a platit za služby, pokud jim to povolíte. OpenAI právě představila tuhle novou funkci agentická budoucnost, a automatizace má zase ostřejší obrysy. Novinka vznikla ve spolupráci se společnostmi American Express, Mastercard a Visa a funguje prostřednictvím autonomních asistentů Dots. [Přečíst celý článek ➔]
Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max míří do Česka: Unikátní sekundární displeje v prémiovém balení
V září tohoto roku Xiaomi představilo nové top modely Xiaomi 18 Pro a Xiaomi 18 Pro Max. I tentokrát mají sekundární displeje na zadní straně. Očekávali jsme, že ani tentokrát se nedostanou novinky na globální trh, případně ten český, ale světe div, oba modely přicházejí i na český trh. [Přečíst celý článek ➔]
České ceny novinek Xiaomi: Od chytrých hodinek Watch S5 až po magnetickou powerbanku
Dnes Xiaomi uvedlo globální verze nových top modelů. Také míří na český trh, jen tedy cena odpovídá výbavě a aktuální situaci ohledně cen součástek. Kromě toho nám výrobce poskytl informace o dostupnosti čtyř příslušenství na českém trhu. [Přečíst celý článek ➔]
Další komunikační nástroj od Mety? Direct se zaměřuje na chat bez nutnosti mít Instagram
Když začínala sociální síť Threads, měla fungovat jako textová verze a vlastně i doplněk pro Instagram. Postupem času bylo vidět, že závislost nebude tak velká a spíše si bude žít svým vlastním životem. Ještě před třemi lety ředitel Instagramu uváděl, že Threads nebude mít možnost soukromých zpráv, jenže nakonec došlo k rozhodnutí a implementování této funkcionality. Meta se mezitím soustředila v oblasti komunikace na Messenger a WhatsApp, ale asi to nestačí, jelikož zde máme třetí službu [Přečíst celý článek ➔]
Vodafone zlevňuje neomezený tarif. Sleva je 41 % a přidává k němu jeden dárek
Sem tam mobilní operátoři hrají přetahovanou o zákazníky, díky čemuž se objevují zajímavé nabídky. Pokud nemáte k dispozici podpultovou nebo firemní nabídku, tak většinou musíte akceptovat běžnou cenu. Před Vánocemi se ale mnohdy objevují zvýhodnění a slevy. Vodafone nyní v rámci vánoční akce láká na tarif BezLimitu M s pořádnou slevou. [Přečíst celý článek ➔]
Děti a první mobil: Češi dávají telefon dříve než Slováci
Možná bychom mohli říci, že není tak dávno situace, kdy mobilní telefon u školáka byla vzácnost, ale pro dnešní generace je to spíše samozřejmost. Hodně záleží na samotných rodičích, v jakém věku vybaví svého potomka smartphonem či i běžným mobilem. Díky průzkumu, který je součástí celospolečenské iniciativy virtuálního operátora Tesco Mobile s názvem #VecereBezMobilu, se dozvídáme, jaké jsou rozdíly mezi Čechy a Slováky. [Přečíst celý článek ➔]
Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci
Google nakonec bez nějakého většího ohlášení vydal stabilní verzi Androidu 17. Rovnou aktualizace zamířila na mobily Pixel a snad co nevidět budou následovat další zařízení. Novinek je celkem dost, přičemž se vývojáři zaměřili na AI, multitasking a jiné funkce. [Přečíst celý článek ➔]
Google rozšiřuje rodinu Gemini 4: Přichází model Neon jako zlatá střední cesta
Co by to byl za týden, kdybychom se nedočkali nějakého nového modelu. Sotva si uživatelé začali zvykat na Gemini 4 Hydrogen, tak zde máme další novinku v podobě Gemini 4 Neon. [Přečíst celý článek ➔]
Ask Music míří do YouTube Music: Funguje i v Česku
V tomto týdnu Google překvapil, když oznámil dostupnost funkce „Zeptat se Map“ v Google Mapách, a to i v České republice. Zatím jsme funkci nezaznamenali, ale asi je to jen otázka času, než ji budou mít všichni. Mezitím v relativní tichosti k nám zamířilo další rozšíření, tentokrát Ask Music. [Přečíst celý článek ➔]
Rozhovor s produktovým manažerem BYD Davidem Vaculíkem: Do dvou let postavíme v Česku dvacet megawattových nabíječek
Čínská značka BYD chce v Česku během následujících dvou let postavit až dvacet vlastních stanic s megawattovým nabíjením. Prozradil nám to produktový manažer společnosti David Vaculík, se kterým jsme mluvili přímo na pražském veletrhu e-SALON. Řeč ale přišla i na pickup Shark, bezpečnost baterií i na to, jak se Češi dívají na čínské vozy. [Přečíst celý článek ➔]
iPhone 20 Pro by mohl přijít s výraznější změnou designu v podobě zakřivení displeje na všech stranách
iPhone 20 by měl být, podobně jako „desítka“, jubilejním modelem kalifornské společnosti. Apple k této příležitosti údajně připravuje výraznou změnu designu a měla by se týkat konkrétně modelu Pro. Ten by měl dorazit již příští rok u příležitosti 20. výročí představení prvního iPhonu. Podle dosavadních úniků nabídne model označovaný jako iPhone 20 Pro téměř bezrámečkovou konstrukci s displejem zakřiveným na všech čtyřech stranách. Nově zveřejněné video však naznačuje, že zakřivení nemusí být tak výrazné, jak se původně očekávalo. [Přečíst celý článek ➔]
Chytřejší spolupráce Androidu a Wear OS přináší úsporu energie
Google už delší dobu neřeší přidávání funkcí do systémů jen skrze vydávání zcela nových verzí. Dnes už umí pozměnit i chování OS skrze aktualizaci služeb přes Obchod Play. Celkem pravidelně takto činí a sem tam se dočkáme i celkem důležitého vylepšení. Tentokrát míří na uživatele chytrých hodinek s Wear OS. [Přečíst celý článek ➔]
Google vylepšuje AI režim ve vyhledávání: Zavádí historii vláken a anonymní vyhledávání
Google se postupně snaží vylepšovat své AI systémy a integrovat je do co nejvíce služeb a aplikací. Nevyhnulo se ani Vyhledávání, kde je již nějakou dobu dostupný AI režim. Ten se dá popsat jako chatbot zaměřený přímo na hledání informací. V tomto týdnu do něj míří možná užitečná novinka. [Přečíst celý článek ➔]
Huawei spouští novou subznačku OSTA: Prvotinou je netradiční O1 Pro
Huawei svého času měl subznačku Honor, ale aby ji zachránil v době nástupu sankcí, prodal ji nebo spíše osamostatnil, aby nadále mohla působit v plné síle na globálním trhu. Mezitím firma vyzkoušela vytvoření subznačky Nova, ale ta se moc neprosadila. Proto došlo ke změně strategie a máme zde novinku v podobě OSTA (Original Smart Technology Accessible). [Přečíst celý článek ➔]
Microsoft To Do příští rok skončí a běžní uživatele náhradu nedostanou
Pokud používáte aplikaci To Do od Microsoftu a užíváte si pokaždé to příjemné cinknutí, které říká, že je další úkol splněn, tak si to užívejte ještě dokud to jde. Microsoft totiž oznámil její ukončení. K definitivnímu ukončení provozu má dojít ke 30. červnu příštího roku a to na všech podporovaných platformách. Firemním zákazníkům Microsoft doporučuje přechod na Planner, běžní uživatelé si však budou muset najít vlastní alternativu. [Přečíst celý článek ➔]
Předchozí týden: Satelitní Starlink s baterií, revoluce v Androidu a evropský boj proti digitální závislosti: To nej z týdne #46
Kolik měsíčně platíte operátorovi za svůj mobilní tarif?
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