Zdroj: Huawei
Huawei svého času měl subznačku Honor, ale aby ji zachránil v době nástupu sankcí, prodal ji nebo spíše osamostatnil, aby nadále mohla působit v plné síle na globálním trhu. Mezitím firma vyzkoušela vytvoření subznačky Nova, ale ta se moc neprosadila. Proto došlo ke změně strategie a máme zde novinku v podobě OSTA (Original Smart Technology Accessible).
První mobil je OSTA O1 Pro
Nová subznačka s označením OSTA má hned na začátku netradiční smartphone OSTA O1 Pro, který má sice jen 6,39palcový displej, ale jde o širší zařízení. Poměr stran je 16:9,5. Sice je uvedeno, že umí dosáhnout až na 6500 nitů, ale jedná se o lokální maximum. Základem je zde Kirin 9030S a o energii se stará baterie s kapacitou 7000 mAh. Tloušťka je pouhých 6,68 milimetrů.
Možná někomu mobil bude připomínat Huawei Pura X View, ale nejde o stejné mobily, jak jde vidět na zadní straně. OSTA O1 Pro má ve své podstatě jen dva snímače, ale je zajímavé, že sekundární není ultraširokoúhlý. Mobil si vysloužil periskopický s 3,7násobným přiblížením a s optickou stabilizací obrazu.
Celkově má zajímavé specifikace, ale že se stále jedná o Huawei mobil, dokazuje systém, jelikož byl nasazen HarmonyOS 7.0. Zatím to ale nevypadá, že by se do světa novinka dostala s Androidem s plnou podporou, případně s 5G. Musíme si ale počkat, jak to bude s novou subznačkou. Mobil má nastavenou cenu v přepočtu cca 18 400 Kč bez daně a dalších poplatků.
Specifikace OSTA O1 Pro
- displej: 6,39 palců, OLED, FHD+ (2232 x 1320 pixelů), 120 Hz, 2160 Hz vysokofrekvenční PWM stmívání, 300 Hz vzorkovací frekvence dotyku, 406 PPI, 1,07 miliardy barev, P3 široký barevný gamut, Kunlun sklo
- procesor: Kirin 9030S
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256 GB
- Operační systém: HarmonyOS 7.0
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, OIS)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,6, OIS, 3,7x optický zoom, 100x digitální zoom)
- senzor 2. generace Red Maple
- přední: 50 Mpx (f/2,4)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, OIS)
- IP68 + IP69
- boční čtečka otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 6.0, NFC, GPS (L1+L5), GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC, infraport, StarFlash E2.0, USB-C
- rozměry a hmotnost: 144,1 x 87,0 x 6,68 mm, 200 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 66W rychlé nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení, 5W reverzní drátové nabíjení, reverzní bezdrátové nabíjení
Zdroje: gsmarena.com, item.vmall.com
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