Zdroj: Dotekomanie.cz
Google už delší dobu neřeší přidávání funkcí do systémů jen skrze vydávání zcela nových verzí. Dnes už umí pozměnit i chování OS skrze aktualizaci služeb přes Obchod Play. Celkem pravidelně takto činí a sem tam se dočkáme i celkem důležitého vylepšení. Tentokrát míří na uživatele chytrých hodinek s Wear OS.
Jeden malý krok…
Každý mobil s oficiální podporou Google služeb a aplikací má Google Play Services, skrze které firma upravuje existující vlastnosti a přidává nové. Ve verzi 26.45 (2026-11-16) jsme se dočkali několika změn, ale jedna vyniká. Konkrétně míří na Wear OS. Změna spočívá v tom, jak si hodinky zjišťují svou polohu skrze GNSS (GPS). Nově si tuto informaci tahají přímo z mobilního telefonu s Androidem, pokud je dostupný.
Díky tomu nemusí zapínat svůj vlastní modul, čímž prakticky šetří energii. Vše převezme z mobilu. Jestliže není k dispozici, dojde k využití GNSS. Google dodává, že k využití dochází zejména při venkovních sportovních aktivitách. Je zde ještě jedna podmínka. Mobil nesmí mít zapnutý úsporný režim.
Ze samotného vysvětlení není jasné, jestli se nabídne nějaký přepínač. Pravděpodobně ani nebude volba výběru. Funkce míří na všechny mobily a hodinky, co získají aktualizaci na Google Play services v26.45 (2026-11-16).
Zdroje: androidauthority.com, support.google.com
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