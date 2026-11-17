Zdroj: Xiaomi
Dnes Xiaomi uvedlo globální verze nových top modelů. Také míří na český trh, jen tedy cena odpovídá výbavě a aktuální situaci ohledně cen součástek. Kromě toho nám výrobce poskytl informace o dostupnosti čtyř příslušenství na českém trhu.
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Xiaomi hodinky, sluchátka, náramek i powerbanka
Ani jedna následující novinka pro český trh není zcela neznámá. K uvedení již došlo dříve, nyní jen známe dostupnost v Česku. Do prodeje míří již nyní všechna zařízení. První zde máme hodinky Xiaomi Watch S5 ve 41mm, které se chlubí výdrží na jedno nabití až dva týdny, jasným displejem a také podporou pro NFC s možností placení pomocí služby Xiaomi Pay, která u nás funguje. Cena hodinek je nastavena na 5 399 Kč.
Druhou novinkou je již dnes legendární chytrý náramek, tedy nejnovější Xiaomi Smart Band 11. V obchodech najdete obě verze. S NFC přijde na 1699 Kč a samozřejmě podporuje i placení. Jestliže se bez této funkce obejdete, můžete si koupit základní model za 1399 Kč.
Xiaomi představilo klipová sluchátka Clip-on před nějakým časem a na český trh se dostávají pod označením Xiaomi Clip. Největší předností je, že nic nemáte v ušním kanálku, takže nebudou jen tak tlačit. Současně v některých barvách mohou působit více jako šperk. Chlubí se například podporou pro LHDC 5.0 a na jedno nabití mají zvládnout ve spojení s krabičkou až 38 hodin přehrávání hudby. Oficiální cena je nastavena na 3299 Kč.
Poslední novinkou je Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank s kapacitou 10 000 mAh. U této powerbanky se výrobce chlubí tenkým profilem, tedy 13,2 mm. Základem je podpora bezdrátové technologie Qi2.2 s výkonem až 25 W. Přes USB C má zvládnout i 45 W. V obchodech ji najdete s cenou 1 999 Kč.
Zdroj: Tisková zpráva
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