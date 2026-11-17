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ChatGPT Wallet je tady. Novinka, která umožní agentům nakupovat zboží a platit za služby, pokud jim to povolíte. OpenAI právě představila tuhle novou funkci agentická budoucnost, a automatizace má zase ostřejší obrysy. Novinka vznikla ve spolupráci se společnostmi American Express, Mastercard a Visa a funguje prostřednictvím autonomních asistentů Dots.
AI agent nakoupí, platbu ale musíte potvrdit
Princip fungování je poměrně jednoduchý. Uživatel si do ChatGPT Wallet přidá platební kartu a následně AI asistentovi zadá požadavek na nákup nějakého produktu nebo rezervaci služby. Jakmile agent provede potřebné kroky, zobrazí obchodníka, vybrané položky, celkovou cenu a platební kartu. Před dokončením nákupu ale musí uživatel vždy vše ještě finálně potvrdit, například pomocí hesla, nebo biometrického ověření. Je zde tedy jistota, že agent nic nedokončí bez souhlasu uživatele.
OpenAI zároveň klade důraz na zabezpečení celého procesu. Údaje o platební kartě nezíská ani AI agent ani obchodník. Platební síť místo nich vytvoří jednorázově použitelný platební token s vlastními údaji.
Uživatelům přitom údajně mají zůstat veškeré výhody a služby tak, jakoby fyzicky nakupoval on sám. Měly by tedy zůstat zachované věrnostní výhody i ochrana při oprávněných reklamacích plateb.
Tak jak je současné řešení navržené se počítá s tím, že bude vždy vyžadovat schválení každého nákupu samotným uživatelem. OpenAI samozřejmě chce jít dál a plánuje umožnit uživatelům nastavit limity útraty, kategorie produktů nebo časová období, ve kterých bude moci agent nakupovat bez dalšího potvrzování. Překážkou zatím mohou být internetové obchody, které automatizované AI agenty blokují. OpenAI proto zveřejnilo také příručku Commerce Partner Playbook, která obchodníkům vysvětluje, jak své weby a platební systémy připravit na nákupy prováděné umělou inteligencí.
Přístup k ChatGPT Wallet od 13. listopadu postupně získávají američtí uživatelé tarifu ChatGPT Pro, kteří jsou starší 18 let a kteří mají podporovanou platební kartu vydanou v USA a americkou fakturační adresu. Funkce je dostupná prostřednictvím Dots, což je nová generace autonomních agentů uvedených v září letošního roku. Novinka tedy nebude dostupná v běžném prostředí chatu ChatGPT. Kdy tato funkce dorazí také do Evropy, zatím OpenAI neoznámilo.
Zdroj: gsmarena.com
Kolik měsíčně platíte operátorovi za svůj mobilní tarif?
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