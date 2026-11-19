Míra a Přemek se v novém dílu podcastu Po Zlatou lampou podívali na zoubek žhavé novince – notebooku GoogleBook s fungujícím systémem GoogleBook OS! Zjistěte, v čem spočívá revoluční koncept propojení Android aplikací s desktopovým prostředím, jak funguje vzdálený streaming aplikací z telefonu i pokročilé asistované diktování chytřejším nástrojem Rumbler. Dojde i na hodnocení prémiového hardwaru, unikátního LED prvku Glowbar i toho, pro koho dává tato novinka největší smysl.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Přemysl Vaculík a Miroslav Růžička.
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