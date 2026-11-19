Zdroj: GPT-Images
iPhone 20 by měl být, podobně jako „desítka“, jubilejním modelem kalifornské společnosti. Apple k této příležitosti údajně připravuje výraznou změnu designu a měla by se týkat konkrétně modelu Pro. Ten by měl dorazit již příští rok u příležitosti 20. výročí představení prvního iPhonu. Podle dosavadních úniků nabídne model označovaný jako iPhone 20 Pro téměř bezrámečkovou konstrukci s displejem zakřiveným na všech čtyřech stranách. Nově zveřejněné video však naznačuje, že zakřivení nemusí být tak výrazné, jak se původně očekávalo.
Jak by mohl vypadat jubilejní iPhone 20 Pro?
Možná si říkáte, jak to že Apple představí iPhone 20 již příští rok, když byl letos uveden iPhone 18? Podobný krok Apple udělal i u 10. výročí, kdy přeskočil „devítku“ a rovnou uvedl výroční model iPhone X. Jak to tak vypadá, historie se bude opakovat a Apple udělá stejný krok i k 20. výročí.
Other smartphone brands: “We JUST finished switching from curved screens to flat displays, and now you're bringing curved screens back?!
Apple, you're so damn annoying!” pic.twitter.com/4GLjfLNtEY
— Ice Universe (@UniverseIce) November 14, 2026
Známý profil Ice Universe zveřejnil video, na kterém údajně ukazuje přední krycí sklo připravovaného iPhonu 20 Pro. Sklo je mírně zakřivené na všech stranách, samotné zakřivení je však velmi nenápadné. Cílem je vytvořit dojem kdy je displej zcela bez rámečků, jako by plynule přecházel do konstrukce telefonu. Video také naznačuje, že Apple plánuje další zmenšení výřezů pro přední fotoaparát a systém Face ID. Obrazovka by tak měla nabídnout více prostoru a méně rušivých prvků.
Zakřivené displeje přitom nejsou žádnou novinkou. Výrobci telefonů s Androidem je využívali řadu let, postupně se však většina z nich vrátila k plochým panelům bez zakřivení. Důvodem byly především nechtěné dotyky na okrajích, odlesky a komplikovanější aplikace ochranných skel. Apple by se těmto problémům mohl vyhnout právě díky velmi mírnému zakřivení. Zatím však není jasné, jak se nové řešení projeví při každodenním používání. Uniklé záběry navíc ukazují pouze krycí sklo, nikoliv hotový displej nebo funkční prototyp telefonu. Na finální podobu si ale budeme muset ještě nějaký čas počkat, do té doby se ale pravděpodobně dočkáme ještě několika podob.
Zdroj: phonearena.com
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