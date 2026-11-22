Listopadové nákupní akce jsou ideální příležitostí, jak modernizovat svou domácnost a zároveň ušetřit. Pokud hledáte spolehlivé pomocníky, kteří zastanou více funkcí najednou a usnadní vám každodenní vaření i úklid, současné slevy na multifunkční spotřebiče by vaší pozornosti neměly uniknout. Připravili jsme pro vás přehled těch nejzajímavějších zařízení, která vaši domácnost posunou na novou úroveň.
Multifunkční vaření
Pro usnadnění každodenní přípravy pokrmů se skvěle hodí chytré spotřebiče, které zastanou práci hned několika zařízení najednou. Ať už jde o pomalé vaření, restování nebo přípravu sous-vide, tyto multifunkční hrnce ušetří váš čas i místo v kuchyni.
- Salente Ario II, multifunkční hrnec s horkovzdušnou troubou (-20 %)
- Multifunkční tlakový a pomalý hrnec s horkovzdušnou troubou a 63 programy. Nahradí hned několik spotřebičů najednou.
- Salente Jasmine, rýžovar, 1,9 l (-20 %)
- Automatický rýžovar (1,9 l) pro snadnou přípravu až 10 porcí s nepřilnavou nádobou a LCD displejem.
- Salente Cuco II, multifunkční hrnec (-15 %)
- Univerzální hrnec s 53 programy pro tlakové i pomalé vaření, sous-vide nebo zavařování. Ovládání je kompletně v češtině.
- Salente ChefMax, Sous Vide vařič s barevným displejem, nerez (-15 %)
- Oceněný ponorný sous-vide vařič s přesnou regulací teploty pro dokonalé výsledky při vaření ve vakuu.
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Pizza, gril a domácí bar
Vybavte se pro dokonalé pohoštění rodiny i přátel a povyšte domácí párty na novou úroveň. S těmito profesionálními pomocníky připravíte autentickou neapolskou pizzu, perfektně propečené maso nebo osvěžující drinky přímo u vás doma.
- Salente IcePro, výrobník ledu 15 kg/24 h (-25 %)
- Výkonný výrobník s produkcí až 15 kg ledu za den a samočisticí funkcí. Ideální na domácí oslavy.
- Salente FlamePro, kontaktní gril s externí teplotní sondou (-20 %)
- Bezkouřový elektrický gril s teplotní sondou. Skvělý pro celoroční grilování v bytě i na terase.
- Salente Coffio, pákový kávovar (-20 %)
- Celonerezový pákový kávovar s tlakem 20 barů a napěňovačem mléka pro perfektní kávu jako z kavárny.
- Salente Vulcano, elektrická pizza pec, 450 °C (-15 %)
- Elektrická pizza pec s teplotou až 450 °C. Upečte si doma pravou neapolskou pizzu za pár minut.
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Kuchyňští pomocníci a eko vychytávky
Moderní domácnost vyžaduje efektivní řešení. Tito praktičtí pomocníci šetří čas, energii i přírodu a snadno zapadnou do vaší každodenní rutiny.
- Salente Mixi 2L, vařící a vakuovací mixér (-15 %)
- Mixér s 10 programy pro vaření i vakuové mixování. Připravíte v něm polévky, omáčky i zdravá smoothie.
- Salente IceMax, výrobník ledu, 12 kg/24 h (-15 %)
- Kompaktní výrobník ledu s rychlým cyklem a kapacitou 12 kg za den. Praktický doplněk pro každou párty.
- Salente HotAir, horkovzdušná fritéza 2v1, 4,3 l (-10 %)
- Horkovzdušná fritéza a gril pro zdravější přípravu oblíbených jídel bez přepáleného tuku a zápachu.
- Salente EcoBoost, elektrický kompostér, 3,8 l, bílý (-10 %)
- Chytrý elektrický kompostér, který zbaví domácnost bioodpadu bez zápachu a zredukuje jeho objem až o 93 %.
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Úklid a klima v domácnosti
Čisté a zdravé prostředí je základem spokojeného bydlení. Šikovné přístroje vám pomohou udržet optimální vzduch, příjemnou teplotu a dokonalý pořádek s minimem námahy.
- Salente Combo 4v1 SS, vysavač pro mokré a suché vysávání, tepovač, fukar (-15 %)
- Víceúčelový vysavač, tepovač a fukar v jednom. Spolehlivý pomocník do domácnosti, dílny i garáže.
- Salente R2, robotický vysavač se stíráním vodou (-15 %)
- Robotický vysavač s mopem, HEPA filtrem a tichým chodem. Ovládání probíhá přes mobilní aplikaci v češtině.
- Salente HotTower, teplovzdušný sloupový ventilátor, černý (-15 %)
- Designový sloupový ohřívač a ventilátor s efektem hořícího krbu pro rychlé vytopení místnosti.
- Salente WaterStar20, odvlhčovač vzduchu, 20 l/den, bílý (-10 %)
- Tichý odvlhčovač vzduchu s kapacitou 20 l/den, který efektivně pomůže v boji proti vlhkosti a plísním.
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Tato slevová akce probíhá do 30. listopadu. Noví zákazníci navíc obdrží při svém prvním nákupu dodatečnou slevu ve výši 200 Kč. Celou zlevněnou nabídku chytrých domácích a kuchyňských spotřebičů naleznete přímo na webu Salente.
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