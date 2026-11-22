Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Motorola Moto Watch Ultra
Motorola se vrátila k WearOS s novým modelem hodinek Motorola Moto Watch Ultra, které nabízí sice standardnější výbavu na tento typ hodinek, ale výrobce spolupracuje s firmou Polar, která dodává softwarové funkce zaměřené na sportování.HEUREKAMotorola Moto Watch UltraCena od 10 761 Kč
Garmin MARQ Adventurer Gen 3
Série Garmin MARQ 3 má poměrně hodně modelů a postupně se dostávají na český trh všechny. Tentokrát se do obchodů dostal model Garmin MARQ Adventurer Gen 3, což jsou luxusní chytré hodinky s řadou nadstandardních vlastností a funkcí. Nezapomnělo se ani na placení v obchodech.HEUREKAGarmin MARQÂ®...Cena od 65 990 Kč
WOWME Spectre
Chytré hodinky WOWME Spectre, za kterými stojí přímo Alza, nabízí za střídmý společenský design, AMOLED displej, fitness funkce a výdrž 8 dnů na jedno nabití.HEUREKAALZAWOWME SpectreCena od 1 323 Kč
Zeblaze Btalk 4 Pro
Hodinky Zeblaze Btalk 4 Pro jsou dnešním nejlevnějším modelem ve výběru novinek na českém trhu. I tak lákají na AMOLED displej, mají i měření okysličení krve, fitness funkce a přes 160 ciferníků.HEUREKAZeblaze Btalk 4 ProCena od 759 Kč
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