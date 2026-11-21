Zdroj: Oppo
Oppo patří mezi ty výrobce, co na domácím trhu uvedou nějaký konkrétní model, a pak záhy se dostane na evropský s pozměněnými specifikacemi. V poslední době se většinou mění kapacita baterie. To je trochu případ i Oppo A7 Pro, který je nově dostupný na českém trhu.
Trochu jiný
Původní Oppo A7 Pro byl uveden v září s kapacitou baterie 8000 mAh. Česká (evropská) verze dostala o 600 mAh nižší kapacitu. Není to ale jediná změna, jak bychom normálně očekávali. Přední foťák poskočil v megapixelech z 8 na 50, což by měla být asi cena útěchy za menší baterii.
Kromě toho nový model je o něco lehčí, má 200 gramů. Ve specifikacích také chybí IP69K, ale asi většině uživatelům bude dostačovat IP68, což splňuje. Ještě je zde jeden rozdíl spojený s baterií. Zatímco čínská verze má 45W nabíjení, tak Oppo A7 Pro pro náš trh se chlubí 80W technologií.
Oppo v tichosti tento kousek zařadilo do českých webových stránek a nijak zvláště o něm neinformovalo, i tak se již nabízí v českých obchodech za cenu 12 490 Kč. Konkrétně se jedná o variantu s 6 GB RAM a 256GB úložištěm.HEUREKAALZAOppo A7 Pro 5G 6GB/256GB...Cena od 12 490 Kč
Specifikace Oppo A7 Pro
- displej: 6,57 palců, flexibilní AMOLED (Crystal Guard), FHD+ 2372 × 1080 pixelů, adaptivní 60/90/120 Hz, frekvence dotyku 240 Hz (okamžitá 1000 Hz), 100 % DCI-P3, 1,07 miliardy barev, 397 PPI, jas 800 nitů (typicky) / 1400 nitů (HBM)
- procesor: MediaTek Dimensity 6360 MAX (osmijádrový), GPU ARM Mali-G57 MC2@1072MHz
- RAM: 6 GB LPDDR4X
- úložiště: 256 GB UFS 2.2, podpora paměťových karet
- Operační systém: ColorOS 16.0
- Dual SIM: Nano-SIM + Nano-SIM / eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (širokoúhlý, f/1,9, FOV 79°, objektiv 5P, AF)
- 2 Mpx (černobílý, f/2,4, FOV 89°, objektiv 3P)
- přední: 50 Mpx (f/2,1, FOV 100°, objektiv 5P, AF)
- zadní: 50 Mpx (širokoúhlý, f/1,9, FOV 79°, objektiv 5P, AF)
- IP68 (testováno i na IP69K)
- optická čtečka otisků prstů v displeji (pod displejem)
- digitální sluchátka Type-C
- Konektivita: 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM, Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD), GPS (Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS), NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 159,08 × 75,81 × 8,80 mm, cca 200 gramů
- baterie a nabíjení: 7400 mAh, 80W rychlé nabíjení (SUPERVOOC / UFCS)
Kolik měsíčně platíte operátorovi za svůj mobilní tarif?
Komentáře