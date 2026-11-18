Zdroj: Dotekomanie.cz
Možná bychom mohli říci, že není tak dávno situace, kdy mobilní telefon u školáka byla vzácnost, ale pro dnešní generace je to spíše samozřejmost. Hodně záleží na samotných rodičích, v jakém věku vybaví svého potomka smartphonem či i běžným mobilem. Díky průzkumu, který je součástí celospolečenské iniciativy virtuálního operátora Tesco Mobile s názvem #VecereBezMobilu, se dozvídáme, jaké jsou rozdíly mezi Čechy a Slováky.
Pořízení prvního telefonu a motivace rodičů
Právě pořízení prvního mobilu by se nemělo brát na lehkou váhu. Nestačí dát jen smartphone do rukou mladistvého a poslat dítě, aby si hrálo. Prostředí internetu skrývá mnoho nástrah, takže samotný nákup by měl být provázen osvětou hlavně ze strany rodičů.
Ve srovnání Česka a Slovenska jasně vyplývá, že u nás dostávají děti první mobil dříve a v častějších případech, přičemž rodiče uvádějí, že ideální čas je mezi 8 až 9 lety, na Slovensku je to výrazněji později, mezi 10 až 11 lety. Na druhou stranu Slováci ve srovnání s Čechy o něco více řeší přehled o poloze dítěte a zejména školní docházku a úkoly, zatímco bezpečnost zmiňují o něco méně často.
|Ukazatel
|Česká republika (ČR)
|Slovensko (SR)
|Vlastní mobil do 9 let věku dítěte
|83 %
|68 %
|Mobil před ZŠ nebo v 1. ročníku
|45 %
|Třetina (cca 33 %)
|Ideální věk pro první mobil (názor rodičů)
|8–9 let (34 %)
|10–11 let (37 %)
|Motivace: Starost o bezpečí dítěte
|52 %
|49 %
|Motivace: Přehled o poloze dítěte
|36 %
|37 %
|Motivace: Školní docházka a úkoly
|19 %
|34 %
Mobily a návyky při rodinném stolování
Z analýzy vychází, že mobilní telefon by neměl být u společné večeře a ačkoliv jsou data relativně podobná, větší disciplína rodičů i dětí je v Česku.
|Ukazatel
|Česká republika (ČR)
|Slovensko (SR)
|Jídlo bez mobilu jako důležitý čas pro rodinu
|93 %
|93 %
|Společné jídlo alespoň 4× týdně
|47 %
|43 %
|Zákaz mobilů pro celou rodinu u jídla
|40 %
|38 %
|Rodiče sáhnou po mobilu u jídla (aspoň někdy)
|45 %
|53 %
|Děti sáhnou po mobilu u jídla (aspoň někdy)
|30 %
|34 %
Situace by se samozřejmě mohla zlepšit v některých ohledech, aby nedocházelo k závislostem nebo společenskému odtržení. Samotná kampaň je vítaným krokem tohoto virtuála, ale hlavní slovo zde mají rodiče, kteří by měli jít příkladem.
„Tesco Mobile je rodinný operátor, který pomáhá lidem zůstat ve spojení na dálku. Když jsou ale rodiny či přátelé fyzicky spolu, měly by displeje ustoupit do pozadí. Od června jsme do oběhu mezi rodiny dostali vyšší tisíce balíčků Surikaret a zpětná vazba, kterou dostáváme, nás nesmírně těší. Ukázalo se, že Surikarty opravdu pomáhají vytvořit příjemnou atmosféru plnou rozhovorů a objevování, ke které se lidé rádi vracejí. V rozvoji projektu proto budeme přirozeně pokračovat i v dalším roce,“ doplňuje Lada Franková, ředitelka marketingu Tesco Mobile.
Vzorek respondentů (výzkum 2026) v Česku čítal 1 067 rodičů (13.–19. 3. 2026) a na Slovensku pak 523 rodičů (3.–10. 6. 2026).
Zdroj: Tesco Mobile, NMS Market Research
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