Zdroj: Dotekomanie.cz
V tomto týdnu Google překvapil, když oznámil dostupnost funkce „Zeptat se Map“ v Google Mapách, a to i v České republice. Zatím jsme funkci nezaznamenali, ale asi je to jen otázka času, než ji budou mít všichni. Mezitím v relativní tichosti k nám zamířilo další rozšíření, tentokrát Ask Music.
Google Mapy v Evropě získávají AI funkci Ask Maps
Ask Music
U tohoto raději netipujeme, jak se bude jmenovat v češtině, jelikož „Zeptat se Hudby“ zní poněkud divně. Funkce jako taková je založena na Gemini a v podstatě vylepšuje vyhledávání skladeb, vytváření playlistů a podobně. Pro aktivaci stačí kliknout v horním pravém rohu na hvězdičku.
Hned jsem si novinku vyzkoušel a fádně jsem popsal, co bych chtěl poslouchat bez konkrétního uvedení žánru nebo interpreta. Musím uznat, že se trefil do mého popisu. Jak je vidět na posledním snímku, tak design potřebuje ještě vylepšení.
Kromě objevování hudby nebo i hledání, nabízí Ask Music i možnost procházení vlastní historie, ostatně s ní funkce pracuje. Můžete se zeptat na svůj styl, nějaká další data a podobně. Rozhodně jde o jedno z nejlepších vyhledávání, co jsem zatím vyzkoušel, tedy minimálně v mém případě.
Zdroj: 9to5google.com
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