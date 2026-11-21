Xiaomi 18 | Zdroj: GSMArena
Necelé dva měsíce od představení dvojice Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max na domácí půdě stojí nyní základní zástupce před vstupními branami. Nejnovější informace vypouští sám výrobce tím, že spouští systém rezervací s hodnotnými dárky navíc. Předchozí měsíce díky různým únikům postupně přinášely jednotlivé prvky. Také generální ředitel Lei Jun jej v uplynulém týdnu poprvé ukázal na veřejnosti.
Kvalitní základ
Připravovaná novinka má nabídnout 6,4palcový LTPO OLED displej z dílny TCL, u kterého poznáme 1,5K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Do vnitřní části si cestu najde čipová sada Snapdragon 8 Elite Gen 6 od Qualcommu. Model v nejvyšší konfiguraci dostane 16GB operační paměť RAM a interní úložiště o velikosti 1 TB. Součástí zadní části budou tři objektivy fotoaparátu vyladěné firmou Leica. Vedle hlavního 200MPx snímače s OIS technologií posadí 200MPx periskopický teleobjektiv a 50MPx ultraširokoúhlý senzor.
Výdrž telefonu má udávat bateriový článek s kapacitou 7 200 mAh, kde kromě bezdrátového nabíjení nasadí i 100W nabíjení přes USB-C kabel. Tělo s certifikací odolnosti IP69 se dočká kovového rámečku a zároveň přijde o druhý displej kolem zadních objektivů.
Seznam specifikací uzavírá operační systém Android 17 v rámci platformy HyperOS 4 a čtečka otisků prstů pod čelním panelem v ultrazvukové podobě. Úplným závěrem můžeme dodat, že oficiální oznámení v Číně proběhne určitě do konce roku a uvolnění do zbytku světa nastane zkraje roku 2027.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com
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