Motorola Signature 27 startuje se slevou 8 000 Kč a hodinkami za 12 tisíc zdarma KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 16. 11. 2026#Android #Smartphony
Motorola Signature 27 startuje se slevou 8 000 Kč a hodinkami za 12 tisíc zdarma

Motorola právě spouští předprodej své nejvybavenější vlajkové lodi. Nová Signature 27 láká na nejlepší fotoaparát mezi letošními novinkami, nejjasnější displej na trhu i obří baterii. A rovnou přichází se slevou 6 000 Kč a hodinkami v hodnotě 12 490 Kč zdarma. Speciálně u Mobil Pohotovosti navíc získáte výkupní bonus 2 000 Kč, celkově tak můžete ušetřit 8 000 Kč.

Nejlepší letošní fotomobil

Signature 27 je tím nejprémiovějším telefonem, co Motorola aktuálně nabízí. Její fotoaparát je podle testů DXOMARK nejlepší mezi smartphony uvedenými v roce 2026 a získal zlaté ocenění. Hlavní 50Mpx snímač Sony doplňuje 200Mpx periskopický teleobjektiv s optickou stabilizací a trojnásobným optickým zoomem i 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát.

Stejně působivý je tandemový AMOLED displej, který se může pochlubit titulem nejjasnějšího displeje na trhu se špičkovým jasem až 12 000 nitů. Uvnitř pak tepe vrcholný Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, který doplňuje velká 7 000mAh baterie s 90W rychlým a 50W bezdrátovým nabíjením. A ještě jeden unikát: jako jediný smartphone na trhu nabízí novinka Motoroly zvuk od prémiové značky Bang & Olufsen.

Motorola Signature 27 startuje se slevou 8 000 Kč a hodinkami za 12 tisíc zdarma

Sleva 6 tisíc a hodinky za 12 490 Kč zdarma

Předobjednávky startují dnes, do prodeje Motorola Signature 27 vstoupí 28. listopadu. V rámci předprodeje ji pořídíte se slevou za 39 990 Kč (běžně 45 990 Kč). K telefonu navíc získáte vrcholný model hodinek Motorola Watch Ultra LTE v hodnotě 12 490 Kč zdarma. Součástí balení je také prémiový kryt s magnetickým prstencem a za recenzi můžete získat ještě bezdrátovou magnetickou nabíječku s podporou nejnovějšího Qi 2.2.

U Mobil Pohotovosti navíc dostanete bonus 2 000 Kč k výkupní ceně starého zařízení. S jeho využitím tak nová Motorola Signature 27 vychází na ještě nižších 37 990 Kč, tedy o 8 000 Kč méně oproti běžné ceně. Samotná výkupní cena vašeho zařízení se odečítá zvlášť.

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