Umělá inteligence od Mety se rozšiřuje: Chatujte s AI v Threads

Zdroj: theguardian (se souhlasem)
Společnost Meta se zabývá vývojem AI, přičemž sama aktivně používá umělou inteligenci i v rámci svých systémů, případně i pro vývoj. Současně ale čelí kritice, například kolem mazání účtů. Nedávno také musela stáhnout jednu ze svých služeb z trhu po vlně kritiky. Dnes zde ale máme rozšíření Meta AI.
Meta čelí kritice. AI údajně maže účty bez možnosti odvolání se na lidské moderátory
Meta AI pro každého?
AI se dostává do každého koutu digitálního světa a firmy chtějí podstrčit své AI kamkoliv. Meta není výjimkou, jak ukazuje novinka na sociální síti Threads, respektive v samotných aplikacích. Threads již má k dispozici Meta AI ve stylu Groku na X, tedy že můžete AI zmínit pod příspěvkem a následně se dočkáte reakce. Bohužel je tato funkce ještě omezená na vybrané země, případně uživatele.
Mezitím ale Meta svou umělou inteligenci přidává do soukromých zpráv, takže si můžete chatovat s Meta AI. Dobrou zprávou je, že funguje v češtině a zná kontext, i samotného uživatele.
Sice vše působí jako obyčejný chatbot, ale můžete mu přímo z běžného prostředí nasdílet příspěvek a položit k němu dotaz. Obsah analyzuje a pokusí se odpovědět. Umí pracovat i s fotkami v příspěvcích, takže zvládá celý kontext. Takto si mohou uživatelé jednodušeji a rychleji ověřit informace, tedy aspoň zběžně.
Zdroj: engadget.com
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