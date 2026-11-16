Google Mapy v Evropě získávají AI funkci Ask Maps

Zdroj: Google
Ledy se pohnuly a do Evropy přichází jedna z AI funkcí, která zatím pro nás nebyla dostupná. Do Google Map v Evropě přichází Ask Maps, tedy zeptej se map ve volném překladu. Funkce se dá popsat jako speciální Gemini pro Mapy a všechny obsažené informace. Google uvádí, že se funkce dostává do 30 evropských zemí, ale zatím nezveřejnil kompletní seznam. Pro potvrzení, jestli se v něm nachází i Česko, si musíme počkat, minimálně na prvního uživatele, kterému se funkce nabídne. Mezitím rozšiřuje Ask Maps o další možnosti.
Aktualizováno: Krátce po vydání článku do redakce dorazila oficiální informace z českého Googlu. Funkce se u nás jmenuje „Zeptat se Map“ a je k dispozici v češtině. K tomu dodává také příklady využití:
- Dotazy na trasu v reálném čase: Okamžité vyhodnocení provozu a jízdních řádů jedinou otázkou před cestou.
- Dialog s dynamickou mapou: Mapa se mění s každým doplňujícím dotazem a v odpovědích ukáže ETA, parkování a obrázky ze Street View.
- Z vašeho nápadu sestaví hotový denní itinerář: Dodá trasy, časy přesunů, to vše podložené tipy od komunity uživatelů.
- Výběr z uložených míst konverzací: Místo ručního procházení uložených míst se zeptejte Map a výběr místa na večeři se zkrátí na polovinu.
Navíc nám poskytli krátkou ukázku:
Nejen itineráře cest
Google představuje novou funkci nabízející itineráře cest. Právě Ask Maps jde využít pro plánování jednodenních výletů, ale také je podpora pro delší cesty. Funkce vám nabídne plán, co navštívit, co si nenechat ujít a postará se vám o kompletní vyplnění času. Současně podporuje i export do dokumentů, takže lze takto sdílet s přáteli nebo kýmkoliv jiným.
Samozřejmě je zde podpora i pro mobilní telefon, kde si můžete itinerář zobrazit a případně ještě upravit přímo za pochodu s využitím AI.
Některé funkce ale nebudou zatím u nás dostupné, jako je například rezervování stolu nebo času v podnicích, případně vše spojené s plánováním. Co by mělo být naopak dostupné, je možnost se zeptat na svá oblíbená místa s dodatečným požadavkem. Toto by se dalo popsat jako hledání v soukromém archívu.
Zdroj: Tisková zpráva
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