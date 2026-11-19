Zdroj: Google
Co by to byl za týden, kdybychom se nedočkali nějakého nového modelu. Sotva si uživatelé začali zvykat na Gemini 4 Hydrogen, tak zde máme další novinku v podobě Gemini 4 Neon.
Google uvádí Gemini 4 Hydrogen: Rychlejší model jako nástupce 3.8 Flash
Gemini 4 Neon
U Androidů se vývojáři zamilovali do názvů cukroví, AI experti v Googlu naopak milují jednotlivé prvky. Gemini 4 Neon se dá chápat jako zlatá střední cesta z nové generace modelů. Carbon verze cílí na nejsložitější úkoly a Hydrogen pak hlavně nabízí rychlost. Neon se umisťuje mezi nimi, což se týká rychlosti i ceny.
Pokud jde o cenu jako takovou, Gemini 4 Neon je k dispozici pro předplatitele Pro a Ultra, ale v API je nastaveno, že jeden milion tokenů na vstupu přijde na 3 dolary a na výstupu pak 15 dolarů. I u této verze se v Googlu zaměřili na vývoj a kódování, přičemž cílili na vylepšené možnosti úprav na úrovni celých repozitářů, ale také nabízí refaktoring, ladění chyb (debugging) a generování bezpečného kódu.
Zde se ale neskončilo, jelikož v Gemini 4 Neon se zaměřili na orchestraci, agentní zpracování, hloubkovou analýzu a práci s dokumenty. Dá se říci, že se upravoval pro mnoho použití, hlavně s cílem najít balanc mezi cenou, výkonem a rychlostí. Ve srovnání s konkurencí exceluje v mnoha benchmarcích.
Nyní ale může být trochu komplikovanější se vyznat, který model je lepší a vhodnější. Naštěstí Google nachystal aspoň menší zobrazení, kam se umisťuje nový model mezi ty stávající.
Samozřejmě vás může napadnout otázka, kam se vlastně řadí původní Argon, tak je na druhém místě. Pro lepší představu je to následovně:
- Gemini 4 Hydrogen – nejmenší a nejlevnější model (nástupce Flash-Lite), ideální pro masové nasazení a bleskové reakce.
- Gemini 4 Argon – rychlý a všestranný každodenní model (nástupce standardního Flash).
- Gemini 4 Neon – zlatá střední cesta pro produkční vývoj, hloubkovou analytiku a orchestraci (nástupce Gemini 3.1 Pro).
- Gemini 4 Carbon – vlajková loď pro nejsložitější uvažování a dlouhodobé projekty.
Zdroj: Tisková zpráva
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