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Sem tam mobilní operátoři hrají přetahovanou o zákazníky, díky čemuž se objevují zajímavé nabídky. Pokud nemáte k dispozici podpultovou nebo firemní nabídku, tak většinou musíte akceptovat běžnou cenu. Před Vánocemi se ale mnohdy objevují zvýhodnění a slevy. Vodafone nyní v rámci vánoční akce láká na tarif BezLimitu M s pořádnou slevou.
Sleva 41 %
Samotný tarif BezLimitu M standardně přijde na 799 Kč, přičemž má v ceně neomezená data, volání a SMS. Konkrétně tedy rychlost připojení je omezena na 8 Mb/s, ale lze využít pětkrát do měsíce zrychlení na maximum na jeden den. Právě tento tarif Vodafone posílá do speciální akce se slevou 41 %, takže ho jde mít za 472 Kč měsíčně.
Samotná sleva není omezena a zůstává vám napořád, tedy do chvíle, než dojde k nějakým změnám ze strany zákazníka nebo mobilního operátora. Co ale není napořád, je samotná akce. Dle oficiálních stránek bude nabídka k dispozici ještě 12 dnů, tedy do konce měsíce. Aby toho nebylo málo, Vodafone ještě přidává 3 měsíce Disney+ navíc a to zdarma.
Na trhu se dají najít podobné nabídky poměrně běžně a je spíše otázka, jestli byste ji využili. Asi se nejvíce hodí pro ty, co přeplácejí tarif a hledají cenovou alternativu. Samotná sleva operátora je dostupná na adrese vodafone.cz/black-friday.
Kolik měsíčně platíte operátorovi za svůj mobilní tarif?
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