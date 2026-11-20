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Google se postupně snaží vylepšovat své AI systémy a integrovat je do co nejvíce služeb a aplikací. Nevyhnulo se ani Vyhledávání, kde je již nějakou dobu dostupný AI režim. Ten se dá popsat jako chatbot zaměřený přímo na hledání informací. V tomto týdnu do něj míří možná užitečná novinka.
Nyní skutečně jako chatbot
Zatímco předchozí verze jen připomínala chatbot, tak nyní má k této podobě nejblíž. Nově totiž vývojáři integrovali vlákna pro jednotlivá hledání, která jste udělali. V levém bočním menu si tak můžete procházet, co jste již hledali v AI režimu. Kromě toho se můžete k vláknům jednodušeji vracet a není potřeba začínat znovu.
Jde v podstatě o další evoluci, která by mohla nasvědčovat, že původní vyhledání jen odkazů půjde stranou a veškerá pozornost Googlu se zaměří čistě na AI režim. Možná tomu nasvědčuje ještě jedna novinka, a tou je dočasné vlákno. V podstatě se jedná o trochu anonymní variantu AI hledání s tím, že se neuloží vlákno mezi ostatní.
V posledních dnech se ale objevily zprávy, že Google začíná omezovat dostupnost AI režimu, respektive že ho skrývá. Sice jde jen o test na menším počtu uživatelů, ale má to logické vysvětlení. Google totiž v tomto režimu vydělává méně a stále je pro něj lukrativnější běžné vyhledávání. Asi se snaží najít kompromis, což by naznačovalo, že AI režim nepřevezme otěže, minimálně do doby, než bude aspoň stejně výdělečný jako běžné vyhledávání.
Zdroje: seroundtable.com, blog.google, theverge.com, x.com
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