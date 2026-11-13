Google uvádí Gemini 4 Hydrogen: Rychlejší model jako nástupce 3.8 Flash

Zdroj: Google1
Google vydal Gemini 4 Argon relativně nedávno, přičemž nějakou chvíli trvalo, než se dostal mezi většinu uživatelů. Následně jsme se dočkali vylepšené verze Google 4 Carbon, která se již dostává postupně k širší veřejnosti, ale aktuálně například potřebujete předplatné ve verzi Ultra. Ještě nějakou chvíli bude trvat, než si Carbon vyzkouší předplatitelé verze Pro. Google ale nečeká a vydává Gemini 4 Hydrogen.
Gemini 4 Hydrogen
Google uvádí, že verze Argon a Carbon jsou postaveny pro hlubší a dlouhodobé uvažování. Novinka Gemini 4 Hydrogen je naopak navržena na rychlé řešení napříč různými agentními pracovními postupy. To ale současně neznamená, že je v mnoha oblastech slabší a jen rychlejší. Jde spíše o zvýšení efektivity v úlohách s více modely, tedy že umí lépe spolupracovat s jinými modely, hlavně tedy Carbon a Argon.
Nesmí chybět srovnání s konkurencí, přičemž zvýrazněné jsou hlavně ty benchmarky, kde vítězí, ale jak si můžete všimnout, v některých testech vede Claude Sonnet 5.5. Jen tedy GPT-6.1 Terra neuzmulo ani jednu kategorii.
Gemini 4 Hydrogen má ve výsledku nahradit Gemini 3.8 Flash, přičemž úkoly má dokončovat 2,5krát rychleji a hlavně má snižovat až 5krát halucinace. Nejde ale jen o rychlost. Hydrogen má mít o 12 % až 23 % menší spotřebu tokenů než 3.8 Flash.
Současně Gemini 4 Hydrogen má celkem čtyři úrovně myšlení: nejnižší, střední, nejvyšší a nová xhigh úroveň (tu jsme zatím nepozorovali ve výběru). Oproti předchozím modelům míří novinka již nyní k vývojářům a k uživatelům. Je tedy dostupná v:
- Google AI Studio, Android Studio, Antigravity
- aplikace Gemini a Vyhledávání Google
Tato verze nemá omezení na předplatné v Gemini aplikaci, ale například v Google Tabulkách je nutné mít minimálně Google AI Pro variantu.
Zdroj: Tisková zpráva
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Komentáře
Michal Krajči13. 11. 2026, 9:14 (upraveno)
Dám vám vedieť ako to frčí. Včea som si to prepol večer, ale ešte som nestihol nič spraviť s tým.
Všimol som si, že už aj vy z Dotekománie sa chytáte programovania a tak vám dávam do pozornosti jeden open-source projekt, ktorý som sa rozhodol spraviť aby som si otestoval vibe-coding. Či je to iné ako klasické programovanie a či by aj neprogramátor zvládol urobiť niečo iné ako len menšie aplikácie.
Je to dvojpanelový správca súborov orientovaný teda pre programátorov. Dá sa ovládať kompletne klávesnicou a v tom je jeho prednosť. Všetko viete vybaviť cez klávesnicu. Je s ním extrémne rýchla a jednoduchápráca. Všetky klávesové skratky si viete prebindovať podľa toho ako vám to vyhovuje. Indexuje si cesty k adresárom a tie čo navštevujete často vám bude ponúkať medzi prvými. Má quick view pre md súbory (ale aj json, xml, png, jpg…) čo sa hodí pri práci s AI agentami. Je tam toho kopec (ssh pripojenie na server, prechádzanie cez zip súbory, podpora workspaces, bookmarky…) nejdem to všetko rozpisovať. Hlavne je to multiplatform pre Windows, Linux aj MacOS. Mal som to odladené na Ubuntu a teraz MacOS to používam denne. Windows som to moc neskúšal. Budem rád ak mi dáte nejakú spätnú väzbu či sa vám to páči alebo nie.
https://github.com/spajdo/fima
Tu sú vybuildené verzie pre všetky OS (rozkliknúť časť Assets) – https://github.com/spajdo/fima/releases