Zdroj: Microsoft
Pokud používáte aplikaci To Do od Microsoftu a užíváte si pokaždé to příjemné cinknutí, které říká, že je další úkol splněn, tak si to užívejte ještě dokud to jde. Microsoft totiž oznámil její ukončení. K definitivnímu ukončení provozu má dojít ke 30. červnu příštího roku a to na všech podporovaných platformách. Firemním zákazníkům Microsoft doporučuje přechod na Planner, běžní uživatelé si však budou muset najít vlastní alternativu.
Microsoft To Do nahradí Planner, ale ne pro všechny
Historie aplikace sahá do roku 2015, kdy Microsoft koupil společnost 6Wunderkinder, která vyvíjela populární aplikaci Wunderlist. O dva roky později představil Microsoft To Do a v květnu 2020 původní Wunderlist definitivně ukončil. Nová aplikace postupně převzala její funkce a získala hlubší integraci s Microsoft 365, včetně Outlooku. Nyní čeká podobný osud samotné To Do. Microsoft plánuje přesunout správu pracovních úkolů do aplikace Planner, která má v prosinci dostat přepracovanou sekci Moje úkoly. Ta umožní spravovat své vlastní pracovní úkoly společně s těmi, které uživateli přidělili další kolegové.
Přechod, respektive ukončení To Do však nebude zcela bezproblémový. Stávající úkoly a seznamy z To Do se do Planneru automaticky nepřenesou. Navíc k nim uživatelé budou mít přístup pouze do 30. června příštího roku, tedy do data ukončení aplikace. Planner navíc nenabídne plnohodnotnou náhradu To Do pro Windows a macOS ani některé známé funkce, jako jsou skupiny seznamů, připomínky nebo přílohy u soukromých úkolů.
Osobní účty Microsoft zůstávají bez náhrady
Největší změna čeká běžné uživatele s osobními účty Microsoft, včetně předplatitelů Microsoft 365 Personal a Family. Planner totiž osobní účty nepodporuje a Microsoft pro osobní účty zatím s žádnou přímou náhradou nepočítá. Společnost sice slibuje, že před ukončením To Do nabídne možnost exportovat data, podrobnosti o podporovaných formátech a rozsahu exportu však zatím neznáme. Ukončení se týká aplikace To Do pro Windows, macOS, Android, iOS i web. Samotná služba na pozadí, její API a synchronizační rozhraní budou fungovat ještě určitou dobu po oficiálním ukončení. Microsoft přesné termíny definitivního vypnutí oznámí pravděpodobně co nevidět.
Zdroj: neowin.net
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