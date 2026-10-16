Sony porušuje sliby: Zrušená aktualizace na Android 17 u Xperia 10 VI

Zdroj: Sony
Sony se relativně nedávno rozhodlo stáhnout se z mnoha trhů, včetně toho českého. U nás jsme se o tom dozvěděli při uvedení Xperia 1 VII. I tak společnost zajišťuje servis a aktualizuje mobily. Ostatně se mobily stále prodávají v Evropě, tedy hlavně na větších trzích. Celá situace nepřispěla k dobré pověsti firmy, ale nyní porušuje jeden ze svých slibů.
Jen omluva
V roce 2024 byl představen model Xperia 10 VI, který měl přislíbené aktualizace systému po dobu tří let a také čtyři roky bezpečnostních aktualizací. Smartphone se tak měl dočkat Androidu 17, který by byl poslední. To se ale již nenaplní, jelikož Sony vydalo prohlášení, že aktuální a nejnovější verze systému Android na mobil nikdy nedoputuje.
Ve svém vysvětlení uvádí, že konfigurace úložiště tohoto mobilu není dostatečná pro Android 17. Co tím ve skutečnosti Sony myslí, není uvedeno. Nestává se, že by firma zrušila slíbené aktualizace, je to spíše něco výjimečného. Pokud se tak stane, většinou je to spojeno s nějakými ovladači nebo bezpečnostními prvky. Proto je vysvětlení s úložištěm poněkud zvláštní, když má Xperia 10 VI v základu 128 GB. Google i jiní výrobci zvládají takové mobily aktualizovat, a to po delší dobu.
Nebudeme spekulovat nad samotnými důvody. Sony dodává, že i přes zrušení aktualizace na Android 17 mobil dostane bezpečnostní aktualizace. Ty poběží až do roku 2028. Majitelé tohoto mobilu se tedy dočkají omluvy a to je vše. Sony neplánuje nějakou cenu útěchy nebo slevu na další zařízení nebo příslušenství, což je velká škoda.
Je tedy otázka, jestli je toto ojedinělá událost, nebo můžeme očekávat podobná rozhodnutí u dalších mobilů.
Zdroje: 9to5google.com, androidheadlines.com
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