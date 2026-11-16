Sony končí s aplikací Support by Sony, sjednocenou podporu nahradí roztříštěné nástroje

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Sony je na celkem zvláštní trajektorii. V Česku došlo k ukončení prodeje smartphonů Xperia, byť v sousedních zemích si je můžete zakoupit. Doposud zcela nerozumíme tomuto kroku, když stačilo zachovat například prodej skrze e-shop s dodávkou například z Německa. Sony ale pokračuje v ořezávání výdajů a nyní to postihne aplikaci Support by Sony.
Když jedna aplikace nestačí?
Společnost aktuálně informuje, že aplikace Support by Sony, která slouží jako centrum podpory pro celou řadu produktů v několika kategoriích, bude ukončena. Konkrétně se tak stane na konci února 2027. Aplikace pak nebude ke stažení z v App Storu ani na Google Play. Konkrétní důvod není uveden ani v tomto případě, ale asi je vývoj příliš nákladný, co se týče jedné aplikace pro všechny kategorie.
Sony dodává, že se neplánuje nová aplikace nebo služba. Zákazníci mají použít ostatní kanálky, jako je online podpora, případně jsou zde ještě další aplikace pro každou kategorii zvlášť. Pokud vlastníte jen jeden produkt od tohoto výrobce, asi to není nějak velký problém, ale jestli máte televizi, sluchátka a foťák, a chcete ke každému produktu aplikaci s podporou, musíte si stáhnout tři aplikace:
Audio
Televize a soundbary
Fotoaparáty
Zdroje: sony.cz, engadget.com
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