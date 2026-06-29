WhatsApp zavádí uživatelská jména: konec nutnosti sdílet telefonní číslo

Zdroj: WhatsApp
Už delší dobu sledujeme přípravu nové funkce na platformě WhatsApp, která přinese uživatelská jména. Nyní zde máme konkrétní posun v této oblasti.
WhatsApp chystá podporu uživatelských jmen: skončí éra sdílení telefonních čísel?
Kdo dřív přijde
Samotný mechanismus uživatelských jmen na platformě WhatsApp je tvořen hlavně s ohledem na soukromí. Pokud nyní chcete s někým komunikovat ve WhatsApp, musíte mít telefonní číslo druhé osoby. Jedná se ale o citlivý údaj a ne každý chce rozdávat své telefonní číslo kvůli této platformě. Proto se společnost rozhodla zvést systém uživatelských jmen. Nově tak budete moci sdílet tento „nick“ a druhá strana nemusí znát vaše číslo.
Samotná funkce bude spuštěna až koncem tohoto roku, ale již nyní je zde možnost rezervace svého uživatelského jména. Jinak řečeno, nyní si můžete zabrat to svoje, aby vám ho někdo později nesebral. Ve své podstatě je to asi jedno, stejně začne hon a ti poslední skončí s nějakou zkomoleninou.
Pokud si chcete uživatelské jméno zarezervovat již nyní, musíte mít nejaktuálnější verzi aplikace:
- Klepněte na ikonu > Nastavení.
- Klepněte na oblast kolem profilové fotky.
- Klepněte na Vytvořit uživatelské jméno > Vytvořit uživatelské jméno.
- V oblastech, kde se uživatelská jména stále zavádějí, klepněte na Rezervovat uživatelské jméno > Vytvořit uživatelské jméno.
- Zadejte uživatelské jméno, které chcete použít.
- Pokud je uživatelské jméno volné, zobrazí se vám potvrzení.
- Pokud uživatelské jméno není dostupné, můžete si vygenerovat návrhy na základě svého zadání.
- Klepněte na Uložit > Hotovo.
Na redakčním zařízení ještě tuto možnost nevidíme, asi si musíme počkat na ještě novější verzi aplikace. Možná vás ještě budou zajímat tyto poznámky společnosti k uživatelským jménům:
- Pokud stejné uživatelské jméno používají různí uživatelé na Instagramu a Facebooku, bude ve WhatsAppu k dispozici pro prvního uživatele, který si ho zaregistruje.
- Pokud jste si uživatelské jméno zaregistrovali na Instagramu nebo Facebooku, stáhněte si WhatsApp, abyste o něj nepřišli. Pokud jste si WhatsApp nestáhli, vaše uživatelské jméno může být k dispozici ostatním uživatelům.
- Pokud později změníte uživatelské jméno na Instagramu nebo Facebooku, ve WhatsAppu se automaticky nezmění. Uživatelské jméno ve WhatsAppu si budete muset změnit zvlášť.
Zdroj: Tisková zpráva
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