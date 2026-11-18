Zdroj: Meta
Když začínala sociální síť Threads, měla fungovat jako textová verze a vlastně i doplněk pro Instagram. Postupem času bylo vidět, že závislost nebude tak velká a spíše si bude žít svým vlastním životem. Ještě před třemi lety ředitel Instagramu uváděl, že Threads nebude mít možnost soukromých zpráv, jenže nakonec došlo k rozhodnutí a implementování této funkcionality. Meta se mezitím soustředila v oblasti komunikace na Messenger a WhatsApp, ale asi to nestačí, jelikož zde máme třetí službu
Instagram Direct
Meta oznámila skrze tiskovou zprávu, že se začíná veřejně testovat nová komunikační aplikace Direct. Ta má fungovat jako doplněk pro Instagram a možná i Threads, ale asi až časem. K využívání Direct můžete použít Instagram účet, případně si jde založit separátní účet skrze e-mail nebo telefonní číslo. Doslova je řečeno, že není potřeba mít Instagram.
V případě přihlášení přes Instagram dojde k synchronizaci chatů. Pro přidávání kontaktů stačí znát uživatelské jméno, případně jde využít i QR. Již nyní jsou v aplikaci funkce jako kreslení, poznámky, samolepky, hlasové efekty a témata. Jak si můžete všimnout níže na snímcích z aplikace, integrovány jsou funkce jako volání a videohovory.
Aktuálně je Direct dostupný v Turecku a v Thajsku, ale plánuje se rozšíření. Budoucnost aplikace zatím není jistá a navíc je otázkou, jestli Meta dokáže nalákat dostatečnou uživatelskou základnu, aby novinka uspěla v těžké konkurenci, a to i v případě Messengeru a WhatsApp.
Zdroje: about.fb.com, engadget.com
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