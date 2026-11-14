Apple Poznámky v rámci aktualizace iOS 27.3 dostanou vylepšené ovládání. V hlavní roli účinkuje Siri AI

Zdroj: GPT-Images
Apple pro své uživatele připravuje v aplikaci Poznámky rozšíření funkcí. To by mělo přijít v rámci aktualizace iOS 27.3. Díky nové generaci Siri AI budou uživatelé schopni spravovat své poznámky pomocí hlasových příkazů nebo textových pokynů, aniž by museli aplikaci ručně ovládat. Vylepšené ovládání by kromě iPhonů mělo být dostupné také na iPadech a Macu.
Siri zvládne vytvářet, upravovat i organizovat poznámky
Siri už dnes umožňuje základní práci s poznámkami. Nové funkce by ale její možnosti měly výrazně rozšířit. Uživatelé budou moci vytvářet, upravovat nebo mazat poznámky, složky a štítky. Siri AI zvládne také zamykání a odemykání poznámek, vkládání odkazů, skenování dokumentů nebo spouštění a zastavování zvukových nahrávek. Výrazně se mají rozšířit také možnosti úprav textu. Siri by nově měla umět vkládat a nahradit text, upravovat formátování, zvýrazňovat vybrané části textu nebo spravovat položky v kontrolních seznamech.
V praxi tak bude možné například požádat Siri, aby uložila odkaz na právě otevřenou webovou stránku do konkrétní poznámky. Uživatel navíc může určit i přesné místo, kam se má odkaz vložit. Podobné úkoly tak nebude nutné provádět ručně.
Apple podle dostupných informací zároveň připravuje zpřístupnění těchto funkcí také pro vývojáře. Pomocí technologie App Intents a nových app skills budou moci podobné funkce implementovat do konkurenčních aplikací pro správu poznámek. Zpřístupnění funkcí pro třetí strany by mělo být dostupné během příštího roku.
Nové možnosti Siri AI jsou v tuto chvíli součástí beta verze iOS 27.3. Bohužel, jak je již tradicí, čeští uživatelé mají opět smůlu. Vyplývá to z omezení, kdy Siri AI není na iPhonech a iPadech v Evropské unii dostupná, a jak se zdá, hned tak ani nebude. Čeština navíc stále nepatří obecně mezi podporované jazyky.
Zdroj: 9to5mac.com
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