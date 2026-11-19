Xiaomi 18 Pro Max a moje vygenerovaná aplikace; zdroj: Dotekománie
Xiaomi letos představilo opět novinky v podobě Xiaomi 18 Pro a Xiaomi 18 Pro Max a oproti loňsku tyto modely s přídomkem „Pro“ míří i na náš český trh. To je pro nás zajímavé, protože ještě vloni jsem Xiaomi 17 Pro viděl vystavený jen na veletrhu v Barceloně a tím skončil můj kontakt s tímto telefonem. Už předchůdce měl zadní displej, tentokrát je zde ale rozšířená funkcionalita o možnost generovat díky AI aplikace na tento zadní panel.
Zadní displej bude hlavní lákadlo
Design včetně zadního displeje se od předchůdce příliš nezměnil, stále tu máme 2,9palcový displej s rozlišením 596 x 976, přičemž se jedná o kvalitní AMOLED panel. V základu umí samozřejmě ukazovat neustále hodiny, tam to ale nekončí.
Můžete si k hodinám třeba přidat jedno z připravených roztomilých zvířátek s animací. Lze nastavit ale také zobrazení s počasím a nebo takové, které trochu připomíná Nothing telefony. Pokud si nevyberete je zde také možnost vytvořit si zobrazení s vlastním obrázkem a textem.
V základu je zde k dispozici také možnost zobrazovat notifikace a pár aplikací od výrobce jako je odpočet nebo kalendář. Na ty se dostanete tažením zespoda. Při tažení shora naopak zobrazíte notifikace. Při tažení zleva doprava zapnete fotoaparát. To mi z prvních dojmů přijde jako užitečná funkce, máte takový hledáček a selfie můžete fotit tím nejlepším snímačem, co telefon má. Prostředí na zadním displeji dokonce umožňuje fotit portrétní snímky nebo fotokoláž.
Pak přichází na řadu novinka v podobě aplikací generovaných pomocí AI. To je novinka a tato funkce je zatím v betaverzi. Již v základu jsou zde k dispozici aplikace vygenerované někým jiným. Našel jsem zde například piano, francouzská slovíčka, časovač na vejce, hru 2048, horoskop, retro bowling, kalkulačku kofeinu nebo sledování, kolik vody jste vypili.
Kreativitě se ale meze nekladou a vy si můžete vytvořit vlastní. Ne všechno se mi ale podařilo vygenerovat. Povedlo se mi ale vygenerovat třeba i simulátor pražského metra, jakkoliv na první pokus jsem dostal hlášku, že to nelze. Pak se to povedlo, ale moc hratelné to není, grafice jakoby chyběl vjezd do tunelu. Hra ale funguje, ale prompt bych měl doladit pro příště.
Podařilo se mi ale úspěšně vytvořit třeba rychlý úkolníček. Chtěl jsem hlasové zadávání nebo klávesnici. První možnost mi tam telefon nedal, ale klávesnici jsem ho tam donutil dát. Jen škoda, že z nějakého důvodu jsou tyto generované aplikace občas menší než mohou být. Velmi povedená pak byla reakční hra nebo pixel art verze fruit ninja. Tyto dvě hry mi doporučila samotná AI.
Kolik měsíčně platíte operátorovi za svůj mobilní tarif?
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