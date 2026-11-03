Google testuje stavový řádek pro Wear OS, dorazí v příští verzi

• 3. 11. 2026#Android
Google testuje stavový řádek pro Wear OS, dorazí v příští verzi

Zdroj: Dotekomanie.cz

Operační systém Wear OS od Googlu pro hodinky nemá komplikované prostředí a změn nebývá tak moc. Většinou se dotýkají grafického podání, případně ciferníků nebo widgetů. Tentokrát zde máme novinku, která zasáhne i aplikace pro hodinky.

Stavový řádek

Google začíná testovat Wear OS 7.1 (API 37.2-beta1), kde se nachází nově stavový řádek, nebo spíše prostor na horní straně displeje, tedy na 12 hodinách. V tomto prostoru se standardně zobrazí čas, indikátory stavu systému (aktivní používání mikrofonu a polohy, stav připojení nebo informace o baterii, případně režimy letadlo nebo nerušit).

Tento nový prvek bude zobrazen i v aplikacích, takže vývojáři budou muset provést úpravy, pakliže si v tomto místě zobrazují své vlastní informace. Stavový řádek nebude zobrazen stále. Jakmile budete posouvat obsah, dojde k jeho skrytí. Případně se objeví po 2 sekundách nečinnosti.

System Status Bar

Zdroj: Google

Bude tedy nutnost součinnosti s vývojáři, aby nedocházelo ke komplikacím. Novinka jako taková se neobjeví ve stabilní verzi Wear OS 7.1. Její dostupnost je naplánována až na Wear OS 8, takže ji lze očekávat v druhé polovině příštího roku.

Zdroje: developer.android.com, x.com, droid-life.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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