Google testuje stavový řádek pro Wear OS, dorazí v příští verzi

Zdroj: Dotekomanie.cz
Operační systém Wear OS od Googlu pro hodinky nemá komplikované prostředí a změn nebývá tak moc. Většinou se dotýkají grafického podání, případně ciferníků nebo widgetů. Tentokrát zde máme novinku, která zasáhne i aplikace pro hodinky.
Stavový řádek
Google začíná testovat Wear OS 7.1 (API 37.2-beta1), kde se nachází nově stavový řádek, nebo spíše prostor na horní straně displeje, tedy na 12 hodinách. V tomto prostoru se standardně zobrazí čas, indikátory stavu systému (aktivní používání mikrofonu a polohy, stav připojení nebo informace o baterii, případně režimy letadlo nebo nerušit).
Tento nový prvek bude zobrazen i v aplikacích, takže vývojáři budou muset provést úpravy, pakliže si v tomto místě zobrazují své vlastní informace. Stavový řádek nebude zobrazen stále. Jakmile budete posouvat obsah, dojde k jeho skrytí. Případně se objeví po 2 sekundách nečinnosti.
Bude tedy nutnost součinnosti s vývojáři, aby nedocházelo ke komplikacím. Novinka jako taková se neobjeví ve stabilní verzi Wear OS 7.1. Její dostupnost je naplánována až na Wear OS 8, takže ji lze očekávat v druhé polovině příštího roku.
Zdroje: developer.android.com, x.com, droid-life.com
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