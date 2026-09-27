Autonomní řízení v ČR, nové Googlebooky a revoluce v AI modelech: To nej z týdne #39

Máme za sebou další týden plný technologických novinek, představených zařízení i aktualizací. Níže najdete výběr článků a témat, která by vám neměla uniknout.
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TIP: Jak nejlépe přenést iPhone na nový model? Třeba kabelem
Koupili jste si nový iPhone nebo teprve uvažujete a nevíte, jak ho nejlépe a nejrychleji přemigrovat ze starého modelu? Mám pro vás jeden osobní tip. Jak na to? [Přečíst celý článek ➔]
Ministerstvo dopravy schválilo systém autonomního řízení Tesla FSD
Dlouhé čekání konečně skončilo. Ministerstvo dopravy dnes prostřednictvím tiskové zprávy informovalo o uznání prozatímního schválení systému autonomního řízení Tesla FSD. Česká republika se tak stává sedmou zemí v Evropské unii, kde bude možné asistenta používat. [Přečíst celý článek ➔]
Googlebook je prémiový notebook od Googlu, který staví na Androidu a úzkém propojení s telefonem
Google oficiálně představil Googlebook. Jedná se o novou prémiovou řadu notebooků postavených na Androidu a základech ChromeOS. Hlavní myšlenkou je úzké propojení s telefonem s Androidem a hluboká integrace umělé inteligence Gemini. Google si přitom nevyrábí notebooky sám. První modely Googlebooků přicházejí od značek Acer, ASUS, Dell, HP a Lenovo, takže nepůjde o jeden konkrétní unifikovaný model. [Přečíst celý článek ➔]
O2 kompenzuje pondělní výpadek sítě: Zákazníci získají slevu 200 Kč na nákup
V pondělních dopoledních hodinách měl operátor O2 výpadek pevného i mobilního připojení, ale nejednalo se rozhodně o největší za poslední dobu. O situaci informoval například web aktualne.cz, přičemž uvedl, že byli postihnuti zákazníci v oblastech Ostrava, Praha, Brno, Liberec, Opava, Krnov, Příbram, Rožmitál a dalších. Nyní dodatečně operátor reaguje na vzniklou situaci. [Přečíst celý článek ➔]
OpenAI představuje GPT-6 Sol a Luna. Nové modely mají stát polovinu a dělat méně chyb
OpenAI a Anthropic uvedli prakticky ve stejnou dobu várku nových modelů, čímž dokazují, kdo jsou v oblasti AI hlavními hráči na trhu. OpenAI tak úplně nepřichází s novými modely, ale rozšiřuje stávající rodinu GPT-6 o nové modely GPT-6 Sol a GPT-6 Luna. Ty přicházejí jen několik týdnů po představení vlajkového modelu GPT-6 Astra a zaměřují se především na lepší poměr mezi výkonem, rychlostí a cenou. Podle OpenAI mají být obě novinky při používání přes API zhruba o polovinu levnější než odpovídající modely řady GPT-5.6. [Přečíst celý článek ➔]
Claude Opus 5.5 dorovnává Fable 5.1, přitom má být o 40 % levnější než Opus 5
Anthropic představil nový model Claude Opus 5.5 a tentokrát není hlavním lákadlem pouze vyšší výkon a lepší schopnosti. Společnost říká, že se nový model v řadě úloh dostává na úroveň podstatně dražšího Claude Fable 5.1, současně s nižší potřebou výpočetního výkonu a také nižší cenou. Opus 5.5 je zároveň prvním modelem nové generace Claude 5.5. [Přečíst celý článek ➔]
Xiaomi 18 Pro a 18 Pro Max: Nová top řada s extrémním výkonem a sekundárním displejem
Po nějaké době zde máme nové top modely od Xiaomi. Firma představila zatím dva smartphony, konkrétně tedy Xiaomi 18 Pro a Xiaomi 18 Pro. [Přečíst celý článek ➔]
Amazfit T-Rex Dual Solar: solární energie z obou stran s cenou 16 499 Kč
Společnost Amazfit si udělala jméno v oblasti chytrých hodinek a dalšího příslušenství a dnes spadá spíše mezi ty prémiovější značky. Nyní do své nabídky zařazuje model Amazfit T-Rex Dual Solar. [Přečíst celý článek ➔]
Nová éra YouTube: Personalizované feedy, AI dabing a nástroje pro tvůrce
Youtube postupně prochází změnami, přidávají se funkce a další možnosti. V tomto týdnu jsme se dočkali představení mnoha novinek, které se týkají běžných uživatelů i samotných tvůrců. [Přečíst celý článek ➔]
Tim Cook se setkal se šéfkou Evropské komise. Hlavním tématem byla ochraně dětí na internetu
Tim Cook se v New Yorku setkal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen. Jedním z hlavních témat byla ochrana dětí na internetu a nová pravidla, která Evropská unie připravuje pro sociální sítě. [Přečíst celý článek ➔]
Revolut v září čelí dvojímu úniku dat, selhal lidský faktor i partner
Revolut řeší v září už druhý bezpečnostní incident, při kterém se citlivé údaje klientů dostaly ven. Nejdřív firma přiznala, že podlehla phishingovému útoku, po kterém nyní čelí vydírání. Krátce nato začala rozesílat zprávy o dalším úniku dat jejich klientů. Nyní skrze zprostředkovatele jejich burzovní aktivity u amerického brokera DriveWealth. [Přečíst celý článek ➔]
Skládačky jsou mezi telefony raritou, změní to iPhone Duo?
Skládací telefony jsou nepochybně pořád exotika. Více než sedm let po prvním ohebném Samsungu, který se stal pionýrem segmentu, přichází na trh i pokus od Applu. Skládačky však stále tvoří pouze 1,4 % všech prodaných chytrých telefonů. [Přečíst celý článek ➔]
Apple pracuje na náramku bez displeje, míří na Whoop
Apple Watch by v blízké budoucnosti už nemusely být jedinou nositelnou elektronikou pocházející z Cupertina. Dle insidera Marka Gurmana totiž Apple pracuje na fitness náramku bez displeje, který by mohl zaútočit třeba na populární Whoop. [Přečíst celý článek ➔]
Nové Beats 360 přichází s výměnnými náušníky, ANC a výdrží až 32 hodin
Apple představil nová sluchátka Beats 360, která se od předchozích modelů liší hlavně možnostmi úprav vzhledu. Uživatelé mohou měnit polstrování náušníků i hlavového mostu, což je podobná vlastnost, jakou nabízejí i AirPods Max. Kombinovat bude také možné různé barevné varianty podle nálady nebo stylu. [Přečíst celý článek ➔]
Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci
Google nakonec bez nějakého většího ohlášení vydal stabilní verzi Androidu 17. Rovnou aktualizace zamířila na mobily Pixel a snad co nevidět budou následovat další zařízení. Novinek je celkem dost, přičemž se vývojáři zaměřili na AI, multitasking a jiné funkce. [Přečíst celý článek ➔]
GrapheneOS poběží na Motorole Signature 27 i dalších
Nejpřísnější mobilní operační systém z hlediska soukromí a uživatelské bezpečnosti, Graphene OS, byl roky dostupný pouze pro telefony Google Pixel. To se však nyní mění. Jako první další telefon dostává podporu Motorola Signature 27 a další modely této značky mají následovat. [Přečíst celý článek ➔]
Microsoft představuje Surface Pro 12 a Surface Laptop 13 v druhé generaci
Modelová řada Surface od firmy Microsoft se rozrůstá o dva nové přírůstky, které na trh přicházejí ve druhé generaci. Po boku tabletu Surface Pro 12” poznáváme notebook s názvem Surface Laptop 13”. Obě novinky nabídnou nejen dostatek výkonu, ale také prodlouženou výdrž baterie, lepší grafiku a rychlejší zpracování úkolů při využití umělé inteligence. [Přečíst celý článek ➔]
Předchozí týden: Apple v centru dění, zdražování pamětí a regulace sociálních sítí: To nej z týdne #38
Kolik budíků potřebujete ráno k tomu, abyste doopravdy vstali z postele?
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