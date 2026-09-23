OpenAI představuje GPT-6 Sol a Luna. Nové modely mají stát polovinu a dělat méně chyb

Zdroj: OpenAI
OpenAI a Anthropic uvedli prakticky ve stejnou dobu várku nových modelů, čímž dokazují, kdo jsou v oblasti AI hlavními hráči na trhu. OpenAI tak úplně nepřichází s novými modely, ale rozšiřuje stávající rodinu GPT-6 o nové modely GPT-6 Sol a GPT-6 Luna. Ty přicházejí jen několik týdnů po představení vlajkového modelu GPT-6 Astra a zaměřují se především na lepší poměr mezi výkonem, rychlostí a cenou. Podle OpenAI mají být obě novinky při používání přes API zhruba o polovinu levnější než odpovídající modely řady GPT-5.6.
GPT-6 Sol a Luna mají výrazně snížit náklady
Sol představuje výkonnější variantu určenou například pro programování a složitější úlohy. Luna bude naopak vhodná pro jednodušší práci ve velkém objemu, kam patří například sumarizace dokumentů, získávání informací nebo rychlé odpovědi. OpenAI tvrdí, že u nové generace zapracovalo především na efektivitě inference a práci s cache. Díky tomu mají modely GPT-6 Sol a Luna stát při využití přes API přibližně polovinu toho, co jejich předchůdci z řady GPT-5.6.
Nižší cena přitom nemá znamenat horší výsledky, ba naopak. OpenAI uvádějí vyšší faktickou přesnost a menší počet chyb při programování. V interním testu založeném na anonymizovaných reálných konverzacích, u kterých uživatelé upozornili na chybu modelu, měl GPT-6 Sol udělat přibližně polovinu chyb oproti svému předchůdci.
Spolehlivostí se tak má přibližovat výrazně výkonnějšímu GPT-6 Astra. Samozřejmě se jedná o interní benchmarky a je tak potřeba brát výsledky s rezervou a samotná praxe ukáže, jak moc se modely zlepšily.
OpenAI znovu porovnává své modely s Anthropicem
OpenAI při představení novinek samozřejmě nesměla zapomenout na svého hlavního konkurenta. GPT-6 Sol a Luna údajně v řadě úloh překonávají modely Fable a Opus od Anthropicu. To je samozřejmě nutné brát s jistou rezervou, protože výsledky pocházejí ze syntetických laboratorních testů společnosti.
Lepší pohled na to, jak si nové modely vedou spíše ukážou nezávislé benchmarky jako jsou LiveBench, nebo Terminal-Bench. Krásné je také načasování. Anthropic představil nový Claude Opus 5.5 jen zhruba 90 minut před oznámením GPT-6 Sol a Luna, což dobře ukazuje, jak ostrý souboj mezi dvěma největšími AI laboratořemi probíhá.
Luna zamíří také do free verze ChatGPT
GPT-6 Sol a Luna jsou dostupné v ChatGPT Work a Codexu pro většinu placených účtů a OpenAI je zpřístupňuje také prostřednictvím API. Model Luna má navíc zamířit do klasického ChatGPT pro uživatele tarifů Free a Go. OpenAI začalo nové modely již postupně zavádět a dostupnost v aplikaci a webové verzi ChatGPT se má rozšiřovat mezi všechny uživatele.
Zdroj: techcrunch.com
Kolik budíků potřebujete ráno k tomu, abyste doopravdy vstali z postele?
Komentáře