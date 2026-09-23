Amazfit T-Rex Dual Solar: solární energie z obou stran s cenou 16 499 Kč

Zdroj: Amazfit
Společnost Amazfit si udělala jméno v oblasti chytrých hodinek a dalšího příslušenství a dnes spadá spíše mezi ty prémiovější značky. Nyní do své nabídky zařazuje model Amazfit T-Rex Dual Solar.
Amazfit uvádí Helio Strap Pro: minimalistický tracker bez měsíčních poplatků
Solární panely i vzadu
Nové hodinky se chlubí použitím solárních panelů kolem displeje a také na zadní straně. Je tedy jedno, jak je položíte, z obou stran se budou dobíjet. Vzhledem k tomu, že na přední straně není dostatek prostoru, panely na zadní straně doplní více energie. Za běžných okolností bez dobíjení přes panely vydrží Amazfit T-Rex Dual Solar 25 dní používání. Při třech hodinách dobíjení přes přední stranu se prodlužuje doba používání na 34 dnů, při využití zadní strany pak na 51 dnů.
Amazfit T-Rex Dual Solar jsou k dispozici ve velikosti 51mm a mají certifikaci 10 ATM. Dle výrobce se s nimi můžete ponořit až do 50 metrů. Displej má 1,32 palců a samozřejmě se jedná o AMOLED panel s jasem až 3000 nitů. Bonusem je pak svítilna na straně. Pro konstrukci byl použit titan a zesílená polymerová vlákna.
V rámci konektivity se nabízí podpora pro duální frekvence u pozičních systémů, Bluetooth 5.2, WiFi 4 a je zde i NFC. Amazfit T-Rex Dual Solar mají nastavenou cenu na 649,99 dolarů a co se týče dostupnosti v Česku, mají být v prodeji od 25. 9. 2026 za cenu 16 449 Kč. K dispozici budou například na Alze.
Zdroje: us.amazfit.com, androidheadlines.com
Kolik budíků potřebujete ráno k tomu, abyste doopravdy vstali z postele?
Komentáře